Faranah : le TPI rend son verdict dans l’affaire qui oppose le correspondant de Guineenews à un enseignant

Depuis le bras de fer entre le correspondant de Guineenews Fassaly Kalman Kéita et l’enseignant David Lancey Condé lors de la manifestation des citoyens du quartier Tonkolonko contre le manque d’électricité, le tribunal de première instance de Faranah a été saisi du dossier. Après leur première comparution et deux reports pour la comparution des témoins, ce procès a eu lieu ce mercredi 17 juin 2020 au TPI de Faranah. David Lancey Condé était poursuivi pour des faits de mise en danger de la personne d’autrui. Après les débats, l’accusé a été reconnu coupable et condamné par le tribunal à un an de prison assorti de sursis.

Au sortir de l’audience, Issoufou Fofana, substitut du procureur auprès du TPI de Faranah s’est prêté à notre micro.

« Le dossier de Monsieur Facély Kalman Kéita contre Monsieur David Lancey Condé, c’est le ministère public qui poursuivait Monsieur David Lancey Condé pour des faits de mise en danger de la personne d’autrui lors de la manifestation qui est survenu au secteur Mômô quartier Tonkolonko 2 dans la commune urbaine de Faranah. Le journaliste est dans l’exercice de ses fonctions, protégé par les lois de la République. C’est une garantie pour la liberté de la presse, pour la liberté de l’exercice de la fonction du journaliste. Alors une manifestation spontanée, sporadique, illégale parce que ce n’était pas autorisé par les autorités habilitées, éclate pour réclamer le courant dans le secteur Mômô, les journalistes vont pour la couverture médiatique et malheureusement ils sont taxés d’escrocs. La population fonce sur eux tout simplement parce qu’ils viennent pour couvrir l’événement. Je sais qu’il y’a des antécédents. Monsieur Condé a reconnu Monsieur Kéita et il a poussé la foule à agir contre lui ‘’on ne veut pas voir des journalistes ici, ce sont des escrocs, c’est eux qui vont aller vous vendre auprès des autorités’’, et c’est ainsi que la foule s’est dirigée avec toute la violence que vous connaissez contre Monsieur Kéita, et par la grâce de Dieu le pire a été évité, le pire a été évité pas parce que Monsieur Condé ne voulait pas mais parce que Dieu n’a pas voulu, si monsieur Kéita a eu la vie sauve aujourd’hui c’est parce que ce jour-là les cieux étaient de son côté, on se réjouit du fait que le tribunal ait reconnu coupable des faits qui ont été reprochés à Monsieur David Lancey Condé. Il a été donc condamné à un an de prison assorti de sursis », soutient-il.

La victime Facély Kalman Kéita, a, pour sa part exprimé sa satisfaction suite à cette décision du tribunal de première instance de Faranah.

« Je suis très satisfait de la décision de la justice guinéenne à travers le TPI de Faranah car ce procès a été un enseignement pour les populations de cette ville. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin m’ont exprimé leur solidarité. Ensuite, Dieu soit loué que je sois sorti sain et sauf, c’est à dire indemne de ce traquenard. Le journalisme est certes à la quête quotidienne et acharnée de l’information. Mais il doit aussi être accompagné du bon flair d’une bonne dose de bons sens comme je l’ai fait face à cette menace. Le journaliste est comme le soldat au front ; réussir à accomplir sa mission sans se faire tuer ou blesser. Autrement, le bon soldat est celui qui revient sain et sauf de l’expédition militaire, c’est pareil pour le journaliste disait un de mes responsables de Guineenews. J’invite les journalistes à la solidarité », dit-il.

À noter que, le procureur voudrait poursuivre un des deux témoins de David Lancey Condé (en l’occurrence Mohammed Kourouma de Baobab Fm et Fafarane Oularé) pour faux témoignage au tour des points suivants : Fafarane Oularé a affirmé haut et fort que le correspondant de Baobab Fm a joint l’accusé David Lancey Condé quand il était au siège du comité de crise du Rpg-arc-en-ciel. Par contre, le correspondant de Baobab a affirmé qu’il a appelé l’accusé qui lui dit qu’il est au champ. Mais il s’est trouvé que le témoignage de Fafarane Oularé avait été rejeté par le président pour subordination entre lui et l’accusé. C’est pourquoi le procureur les a libérés.

Lanciné Kéita, correspondant à Faranah