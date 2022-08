Faranah : l’échec de la mission d’un présumé voleur abouti à son arrestation

La recrudescence de vol fait grincer les dents dans la capitale de Sankaran (Faranah)surtout en cette période hivernale. Souvent ces hors de la loi profitent du temps de sommeil des citoyens pour accomplir leurs salles besognes.

A l’aube de vendredi 19 août 2022, Karfa Oularé, vendeur de chaussures résidant au quartier Abattoir 1, a reçu la visite d’un présumé voleur aux environs de 4 heures du matin. La victime explique les circonstances d’arrestation de ce présumé voleur :

« J’étais couché à l’aube et il était l’heure de la prière. Je me suis levé pour me préparer et aller à la mosquée. J’ai entendu des bruits à la porte et la lumière de la torche. Il est rentré au salon et a pointé la lumière de la torche sur la porte de ma chambre. Quand je suis sorti il a courut et j’ai réussi à l’attraper. Interrogé, il m’a dit qu’il est venu pour chercher le bouloir pour aller à la toilette. Je lui ai si c’est chez lui et directement il a pris la fuite et je lui ai pourchassé. Je lui ai attrapé et on a commencé à se battre. Il y’a un étudiant qui est venu à mon secours. Dans ses poches on a pris un couteau, une paire de ciseaux et la torche. Ainsi, nous lui avons garde jusqu’à l’arrivée des agents de la sûreté et on lui mis à la disposition de ceux-ci. »

Interrogé sur la situation, Moussa condé a reconnu les faits qui lui sont reprochés : « Je suis venus ma nuit mais c’était dans l’intention de voler. C’est ainsi que j’ai été appréhendé. »

S’agissant des armes blanches saisies avec lui, ce présumé voleur souligne : « Ce couteau m’appartient mais j’ai ramassé la paire de ciseaux en cour de route ».

Au moment où nous mettions cet article en ligne, Moussa Condé était à la sûreté et la victime recevait des soins sur sa jambe qui a reçu d’entorse et de blessures.

Lanciné Keita depuis Faranah

+224 628 464 659