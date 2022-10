Faranah : les acteurs du monde rural célèbrent la journée mondiale l’alimentation

S’investir dans l’éradication de la famine dans le monde est une priorité fondamentale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En Guinée, les acteurs du monde rural se sont retrouvés à Faranah pour commémorer le 77è anniversaire de cette journée célébrée le 16 octobre de chaque année. Autorités locales, cadres du ministère de l’agriculture, représentants de la FAO, les partenaires ainsi que les acteurs du monde rural venus des différents bords de la région ont signifié leur présence.

Dans son allocution de circonstance, Hawa Sylla secrétaire général du ministère de l’Agriculture a rappelé le thème retenu pour cette année avant de souligner le contexte dans lequel cette journée est célébrée : » Le thème de cette année : « Ne laisser personne de côté. Améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie pour tous, ce veut inclusif. Cette journée mondiale est célébrée dans un contexte particulier perturbé par la crise ukrainienne qui menace la sécurité alimentaire dans un monde où près 900 millions de personnes vivent dans la précarité. Qu’en est-il dd la Guinée ? Le potentiel est un géant endormis avec 13, 7 millions de terres arables. Malgré ce potentiel, manger â sa fin est un rêve de beaucoup de guinéen et surtout ceux vivant en milieu rural. »

En sa qualité de gouverneur dd la région administrative de Faranah, Boundouka Condé a plaidé le désenclavement des zones considérées comme greniers de la région : « Nous leur demandons de nous aider désenclaver les zones de production Faranah peut être le grenier de la République de la Guinée à cause de ses cours d’eau, à cause de la fertilité de son sol, cause dd ma nature même de son climat même favorable à l’élevage. C’est une zone favorable à tout ce qui est lié à l’Agriculture. Nous demandons aux partenaires dd nous aider dans ce cadre. »

Bénéficiant le prix de meilleurs agriculteur de la préfecture, Ibrahima Traoré premier vice maire de Faranah nous a confié : « Je suis très content de bénéficier ce prix car ça toujours été mon rêve depuis plus de dix ans. Depuis 2007 je me suis engagé dans le secteur agricole. Je demande les autorités de venir en aide aux paysans. Pour parvenir à l’autosuffisance alimentaire il faut accompagner les paysans leaders dans les différentes localités. Si les paysans ne sont pas accompagnés, l’Etat seul ne pourra pas S’il y’a une vingtaine ou trentaine de paysans leaders dans une localité, je pense que c’est une bonne chose. »

C’est par la remise des prix de meilleurs athlètes fille et garçons, des matériels de travail aux groupements et la visite guidée des produits agricoles présentés dans cette rencontre que la cérémonie a pris fin.

Lanciné Keita depuis Faranah

+224 628464659