Faranah : les citoyens rendent hommage au feu président Ahmed Sékou Touré

26 mars 1984-26 mars 2021, il y a de cela 37 ans que le premier président de la Guinée indépendante, Camarade Ahmed Sékou Touré disparaissait à l’hôpital Cleveland de l’Amérique par suite de maladie.



A Faranah, la célébration de la date anniversaire de son décès a été marquée par une mobilisation des femmes de la commune urbaine. Artères et d’autres lieux publics de la ville ont été complètement assainis par ses femmes.

Initiée et organisée par la PDG du groupe Dabo-MédiaS, cette cérémonie commémorative a commencé par la lecture du saint coran à la mémoire du feu président Ahmed Sékou Touré à la mosquée centrale de Faranah. Taliby Dabo PDG du groupe Dabo-Médias parle le motif de cette cérémonie :

« Pour chaque année quand le 26 mars arrive, il est un devoir pour chaque guinéen de rendre hommage au père de la nation guinéenne, de faire en sorte que son âme repose en paix. C’est ce que nous avons fait à travers notre ONG OFA et le groupe Dabo-Média. Vouloir chanter ou danser cela n’apporte rien à nos défunts seulement c’est les prières et bénédictions qui peuvent leur apporter quelque chose. C’est pourquoi nous avons organisé cet événement. »

Au nom des femmes fortement mobilisées, Doussou Cissé a dégagé les raisons de leur mobilisation pour l’assainissement de Faranah avant de formuler des bénédictions pour le feu président Ahmed Sékou Touré.« Sous l’initiative de Monsieur Taliby Dabo, nous, femmes de Faranah, sommes prêtes à assainir Faranah. C’est pourquoi nous là. Nous avons assaini les artères et la mosquée centrale. Que Dieu accueille l’âme de notre regretté camarade Ahmed Sékou Touré dans son paradis. »





Pour sa part, Elhadj Lansana Touré, un membre de la famille biologique de Sékou Touré se souvient : « Sékou Touré a fait honneur à la famille Touré, à la Guinée et à l’Afrique. Après que l’Almamy Samory ait fait 20 ans pour lutter contre le colonialisme, que Ahmed Sékou Touré ait achevé en donnant l’indépendance à la Guinée et en dotant la Guinée d’une structure d’unité nationale, économique, tout le peuple le pleure aujourd’hui et se recueille pour sa mémoire. Sur le plan social, sur le plan économique, il a laissé des unités de transformation, des unités de commerce. Il a fait le bonheur du peuple de Guinée. Quand tu compare son temps à maintenant là il y’a beaucoup de différence. »



Pour donner une connotation commémorative à cet anniversaire, les citoyens étaient vêtus en blanc, couleur que le héros de l’indépendance guinéenne a toujours adoré.



Lanciné Keita, depuis Faranah

