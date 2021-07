Faranah : les élèves-maîtres se font entendre à cause de leurs pécules impayés

Les élèves-maîtres sont descendus dans les rues ce lundi 12 juillet 2021 pour réclamer leurs pécules. Pour exprimer leur colère, ils ont barricadé la nationale Faranah-Mamou, bloquant la circulation pendant des heures.

Les encadreurs de l’école normale des instituteurs (ENI) se disent surpris de cette manifestation. Sur les causes de cette manifestation, Abdoulaye Sylla, élève-maître à l’école nationale des instituteurs de Faranah précise :

« On a commencé les cours avant ceux de l’université et ceux là ont reçu leur première et deuxième tranche, nous on a reçu que une seule tranche. Maintenant là, nous devons avoir les trois tranches à la fois avant que nous ne commençons l’examen théorique. Donc nous leurs disons de nous aider à avoir nos pécules avant que nous ne finissions l’examen théorique. Ce n’est pas la deuxième tranche mais c’est les trois tranches que nous voulons à la fois. Nous savons tous que la formation compte, mais cet argent aussi est un moyen de satisfaire certains de nos besoins », a-t-il laissé entendre.

Un autre du nom d’Aboubacar Sylla, élève-maître à même école nationale des instituteurs explique : « On n’a pas de parents ici. On n’est logé et à chaque fin de mois, les propriétaires des maisons nous réclament de payer l’argent. Et si toi tu n’a pas d’argent, on va te foutre à la porte. Aujourd’hui, on n’est sorti pour réclamer notre argent. Regardez, il y a d’autres qui quittent loin et ils paient 5000 fg pour venir à l’école. Et si tu calcules allez et retour, dans le mois, tu verras que c’est trop. Donc si tu n’a pas d’argent comment tu vas faire ? Il y a d’autres même, ils déjeunent seulement le matin, le soir ils n’ont rien… »

Une étudiante en larme qui a requis l’anonymat s’est exprimée en ces Termes : « Nous grevons à cause de nos pécules. On peut ne pas étudier sans pécule, on souffre. L’Etat dit que nous sommes nombreux. D’ailleurs, ce n’est pas l’Etat qui nous a orientés ici ? J’ai n’ai même pas choisi ici, ce sont eux qui nous ont orienté ici. Ils n’ont qu’à tout faire pour envoyer nos pécules sinon on va tout gâté », a-t-elle laissé entendre.

Pour le moment, le calme est revenu grâce à l’implication de la direction de l’ENI et les autorités compétentes.



Lanciné Keita, depuis Faranah