Faranah : les enseignants contractuels réclament leur intégration à la fonction publique sans concours

Dans le cadre de leur intégration à la fonction publique, les enseignants contractuels de Faranah se sont fait entendre ce jeudi 3 mars 2022. C’est la cour de l’ex-maire feu Araphan Wandan Oularé sis au quartier Tonkolonko 2 qui a servi le point de regroupement et de départ pour les manifestants. Dans la rue, ces manifestants scandaient : ‘’Vive l’intégration à la fonction publique sans concours ; Vive l’intégration des enseignants contractuels et communautaires ; Ensemble nous vaincrons… »

Dans leur parcours, ils ont emprunté le trajet menant la direction préfectorale de l’éducation et l’inspection régionale de l’éducation de Faranah. A quelques microns de la DPE, les gendarmes ont intercepté ces protestataires pour connaître le motif de leur descente dans la rue.

En réponse, le coordinateur régional des enseignants contractuels de Faranah, Fikhè Oularé a laissé entendre : « Nous sommes en train de réclamer nos droits. Depuis 2019 jusqu’à nos jours, ce sont ces enseignants contractuels qui ont été en situation de classe dès que les enseignants titulaires se sont retirés de la classe. On a été qualifié de n’importe quoi. D’autres ont dit que ce sont les mécaniciens qui sont en classe. Pourtant, ce sont ces mécaniciens qui ont tenu les cours pour les enfants en classe. Et après, les titulaires étaient revenus et on a été remercié. Mais jusqu’ici les gens ne sont pas découragés. On évolue dans les classes. Mais on a constaté que rien ne prouve qu’ils vont nous engager. Vous avez vu ils ont publié une liste, et dès après la publication, nos amis se débrouillaient un peu partout, mais ils ont abandonné tout pour attendre. Maintenant, l’éducation qu’on attend, rien n’est potable dedans. C’est pourquoi nous sommes sortis pacifiquement pour montrer à l’opinion nationale et internationale que nous avons besoin maintenant de notre engagement à la fonction publique. Nous demandons à ce que nous soyons engagés, d’officialiser notre liste, qu’on ait nos matricules. On n’a pas peur de faire le concours mais vous le savez comment les concours sont organisés en Guinée. A Faranah ici par exemple, il y’a eu un élève de la 9ème année qui a eu le concours en 2016 pendant que ses professeurs qui l’enseignent n’ont pas eu le concours. Donc avec ce qui est là, nous ne sommes pas prêts à faire le concours. Nous sommes prêts à ce que nous soyons engagés sans concours. »

Lanciné Keita depuis Faranah