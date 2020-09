Faranah : les femmes de Banian contribuent au payement de la caution du président Alpha Condé

Le peuple de Guinée s’achemine vers la présidentielle du 18 octobre prochain. À Faranah, la gent féminine se remobilise pour la candidature de Professeur Alpha Condé pour son premier mandat de la quatrième République. Ce lundi 1er septembre 2020, les femmes de la sous-préfecture de Banian située à 62 kilomètres de Faranah ont organisé une grande manifestation de soutien à la candidature du Président de la République.

C’est une manifestation à la faveur de laquelle ces femmes ont payé un montant symbolique pour leur participation au payement de la caution de la candidature du Président Alpha Condé à la présidentielle prochaine. Gnouma Fanta Camara du Banian 2 revient sur le motif de leur mobilisation.

« Nous femmes de Banian, nous manifestons aujourd’hui pour exprimer notre reconnaissance et notre soutien inconditionnel aux idéaux de notre cher Président, le Professeur Alpha Condé. Il a beaucoup fait, et il fait pour ce pays et nous voulons qu’il reste au pouvoir pour qu’il continu à aider notre pays. C’est pourquoi nous le soutenons. Pour matérialiser cette idée donc, nous femmes de Banian, avons trouvé un montant symbolique comme notre contribution pour le payement de sa caution pour sa candidature à l’échéance présidentielle du 18 octobre 2020 », précise-t-elle.

Prenant la parole, Nonkö Oumou Mara a lancé un appel pressant aux femmes de ladite localité.

« Je demande aux femmes de se lever et se tenir debout. C’est Alpha Condé qui peut faire notre affaire. Aucun autre politicien ne viendra nous mentir ici maintenant. Mobilisons-nous derrière Alpha pour lui donner son premier mandat de la quatrième République », lance-t-elle.

Au nom de l’administration locale de Banian, le sous-préfet Gagny Diawara affiche toute sa détermination à accompagner les femmes de sa juridiction dans leur ambition.

« Au nom des cadres sous-préfectoraux de Banian, nous disons merci aux femmes pour le soutien de notre champion le bâtisseur Président Alpha Condé. Je m’engage à vous accompagner dans votre notre noble ambition pour l’atteinte de vos objectifs », assure-t-il.

À présent, ces actions de soutien à la candidature du Président Alpha Condé pour la présidentielle du 18 octobre prochain sont prévues dans d’autres localités de Faranah.

Lanciné Kéita, correspondant à Faranah

