Faranah : les fidèles musulmans célèbrent la fête de l’Aïd El fitr sous fond de cohésion

Après trente jours de prières intenses et de pénitences, les fidèles musulmans de Faranah à l’image de leurs coreligionnaires du monde ont célébré la fête de l’Aïd El Fitr ce jeudi, 13 mai 2021. Sur la place de prière de l’école primaire Sallé Laye Samoura, autorités administratives, politiques, religieuses et fidèles musulmans se sont massivement mobilisées.

Dans son intervention, l’imam grand imam de Faranah, Elhadj Aboubacar Touré a souligné l’importance du mois de ramadan avant de bénir pour la paix et le développement en guinée.

« Le jour de la fête de ramadan, Dieu se réjouisse de la prière de ses fidèles. Tout ce que nous faisons au cours de l’année, c’est le jeun du ramadan qui nous purifie de tout ça. Dans ce mois de ramadan, Dieu nous donné une nuit appelée Lahillatoul Khadri ‘’nuit du destin”. Si on fait du bien dans la seule nuit, c’est comme on a passé mille mois de biens et cela correspond à 83 ans 4 mois de pénitence. Nous invitons les Guinéens à la paix, la cohésion et l’acceptation des uns et des autres dans la différence. La population guinéenne est en majorité musulmane. Donc nous n’avons aucun intérêt de se quereller à plus forte raison de se faire la guerre. Nous implorons Dieu de rependre sa grâce sur la Guinée pour la paix et le développement dans notre pays. »

Au nom des autorités administratives de la place, Mohammed Ismaël Traoré, gouverneur de la région administrative de Faranah s’est réjouit du bon déroulement du mois de ramadan de cette année avant de souligner les efforts du gouvernement guinéen pour le retour du pays dans le concert des nations.

« Je remercie Dieu le tout puissant qui nous a accordé ces trente jours d’affilée de jeun dans la paix, dans la concorde et surtout dans la santé. Aujourd’hui, nous venons de célébrer l’Aïd el fitr dans l’allégresse. Que Dieu exhausse nos prières en procurant à notre président une santé de fer, la longévité, et surtout la vision qu’il a aujourd’hui ‘’gouverner autrement” notre pays. Que Dieu l’accompagne pour qu’il parvienne à aboutir ce qu’il a comme objectif. Aujourd’hui, la Guinée se récent dans le grand concert des nations. Nous sommes aujourd’hui représentés dans tous les pays du monde entier. C’est grâce au Professeur Alpha Condé. Pour la population de Faranah, nous la souhaitons une bonne fête de ramadan et surtout la cohésion soit toujours de mise entre nous ici à Faranah », a lancé le gouverneur.



Lanciné Keita correspondant à Faranah