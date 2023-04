Faranah : les fidèles musulmans célèbrent la fête de l’Aïd-el-fitr sous le signe de la concorde nationale

Les fidèles musulmans de Faranah à l’image de leurs coreligionnaires du pays ont célébré la fête de l’Aïd-el-fitr ce vendredi 21 avril 2023 marquant la fin du mois saint de ramadan. Tôt ce matin, pendant que la fraîcheur régnait dans la cité suite à la pluie qui s’est abattue sur la ville dans la nuit du jeudi à vendredi, les fidèles musulmans vêtus de leurs habits de fête ont rallié leurs lieux de prière respectifs.

Dans la cour de l’école primaire Sallé Laye Samoura où les autorités de la place ont accompli leur obligation religieuse, le grand imam de la mosquée centrale de Faranah, Elhadj Aboubacar Touré a, dans son sermon, abordé l’importance du jeûn avant d’inviter la population à la paix.

« Si un guinéen souffre d’un mal, c’est tous les Guinéens qui en souffre. Si un guinéen a le bonheur, c’est tous les Guinéens qui en ont. Si on s’entend, on tirera profit dans ce monde et à l’eau de-là. Mais si on ne s’entend pas, nous allons perdre dans ce monde et à l’eau de-là. Nous devons accepter le destin de Dieu. Si tu respectes bien les principes du jeûn, c’est Dieu lui-même qui va te récompenser et c’est Dieu lui-même qui qui va te récompenser au paradis. C’est l’enfer que nous évitons… »

En sa qualité de gouverneur de la région administrative de Faranah, Boundouka Condé a tout d’abord appelé la population de sa juridiction à l’unité et la concorde avant d’inviter cette population à accompagner le CNRD pour l’accomplissement de sa mission au bénéfice des guinéens.

« Je me permets de remercier Dieu le tout puissant qui nous a permis de nous acquitter de notre obligation religieuse pendant ce mois de pénitence. Je remercie Dieu de nous avoir donné la force nécessaire de pouvoir en tant de nos autorités dans la région administrative de Faranah mener cette région dans la paix, dans la quiétude et dans la concorde. Je voudrais appeler la population à la concorde, la cohésion, d’accompagner le CNRD. Nous sommes là pour la population et tout ce que nous allons poser, c’est pour eux. Nous sommes là pour un temps comme l’a dit le président de la République et durant ce temps, nous allons essayer d’entamer la réforme, la refondation pour que ceux qui viendront après nous n’ayons pas de problème pour continuer. Donc, nous avons besoin du soutien de toute la population pour nous accompagner dans ces œuvres au profit de toute la Guinée. »

Lanciné Keita, depuis Faranah