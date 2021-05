Faranah : les fidèles musulmans s’activent pour la fête de l’Aïd el-Fitr

La fête de l’Aïd el-Fitr marquant la fin de Ramadan sera célébrée demain jeudi en Guinée. A Faranah, la capitale du Sankaran, les citoyens sont déjà dans la ferveur. Ils sont très nombreux à se rendre au marché central pour les achats. Mais le constat sur le terrain est amer. Les prix des marchandises ont grimpé de façon vertigineuse. Les commerçants, eux, parlent de coût élevé du transport. Malgré cette crise économique, le marché central connaît présentement une affluence sans précédent. La cherté des prix des marchandises est le dénominateur commun pour toutes les femmes venues au marché pour des achats.

« Nous sommes dans une situation difficile. Quand tu viens au marché, les prix sont exorbitants. Je demande aux autorités d’atténuer cette situation, de diminuer le prix d’essence parce que les commerçants se plaignent de ça. Nous mères de famille, nous souffrons énormément. Il n’y a pas d’argent et au fur et à mesure que la fête approche, le prix augmente. Vous avez vu, je suis venue pour trouver les chaussures de mes enfants mais j’ai du mal à m’en sortir. Ce que j’ai l’habitude d’acheter à 60.000 fg par exemple, maintenant c’est entre 80000 et 90000 fg. », dit Koria Camara.

Pointés du doigt par rapport à la hausse du prix des habits et autres, les commerçants ne manquent pas d’arguments. Manty Kandé, commerçante au grand marché de Faranah, explique : « cette année aussi est difficile parce que le problème d’argent, tout le monde s’en plaint. Les frais de transport sont élevés. On envoie beaucoup de marchandises, les gens ne les achètent pas. Beaucoup de personnes viennent ici mais ce sont les demandeurs qui sont plus nombreux que les acheteurs. »

Sékou Traoré, vendeur de friperie, a, pour sa part, laissé entendre ceci: « À l’heure où nous sommes comme ça, il n’y a pas trop d’acheteurs. Pour le moment, il n’y a pas d’engouement du tout. Les gens ne viennent pas en grand nombre. Il faut reconnaître que le moment est très dur. »

Aux dires d’autres personnes rencontrées au grand marché de Faranah, les prix grimpent au fur et à mesure que la fête de Ramadan approche. Comme l’année dernière, les fidèles musulmans de la Guinée vont célébrer l’Aïd El-Fitr dans un contexte de crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie de covid-19.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah