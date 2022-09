Faranah : les fumées d’un groupe électrogène font deux morts

La découverte de deux corps sans vie au secteur Mömö au quartier Tonkolonko 2, commune urbaine de Faranah, défraie la chronique dans la cité. Un couple perd la vie suite à une asphyxie.

A l’hôpital régional de Faranah, le médecin chef du service urgence, Dr Aboubacar Dabo, nous décrit les circonstances dans lesquelles il a reçu les victimes : » Ce matin, aux environs de 11 heures, nous avons été alertés et en même temps ils ont déposé une fille du nom de Mariame Kanté élève âgée de 17 ans qui était dans une situation un peu critique. On nous a fait comprendre que les autres sont à la maison. J’ai dépêché une équipe sur les lieux. Malheureusement, l’équipe a trouvé que les deux parents de la fille étaient déjà morts. Les deux corps ont été envoyés à l’ hôpital. Un jeune garçon aussi a été asphyxié. Le constat révèle que ces personnes sont victimes d’une intoxication de monoxyde d’azote. Ils ont allumé un groupe électrogène et les fumées se sont dégagées. C’est ce qui les a asphyxiés. «

Poursuivant son intervention, Dr Aboubacar Dabo a lancé cet appel : « C’est ce qu’on appelle intoxication par monoxyde de carbone du groupe d’électrogène . Le groupe était au salon et les victimes étaient dans la chambre. Il ne faut jamais accepter de dormir et laisser le groupe électrogène allumé. Ça a des conséquences graves. Ce n’est pas la première fois que nous assistons à de telles situations. Si vous allumez un groupe électrogène, vous le placez dehors et non au salon. «

Selon les premières informations, les victimes sont : Sayon Kandé âgé d’une soixantaine d’années, un militaire à la retraite et sa femme Fatoumata Doukouré âgée de plus de 40 ans, ménagère de son état. Les deux résident au quartier Tonkolonko, secteur Mömö.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, les deux corps étaient à la morgue de l’hôpital régional de Faranah et les deux autres victimes étaient sous soins intensifs au service urgence dudit hôpital.

Lanciné Keita