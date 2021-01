Faranah : les jeunes de la commune rurale de Tiro exigent la mise place d’une délégation spéciale

Le différend entre l’équipe de la mairie et les citoyens n’a encore pas atteint son épilogue. Le maire de cette localité et son équipe sont accusés d’une ingérence des fonds par les jeunes.



C’est pourquoi, les jeunes de la sous-préfecture de cette localité (Tiro) se sont fortement mobilisés lundi dernier, pour fermer la mairie de cette commune rurale située à 40 km de la ville de Faranah. Au cours de leur manifestation, ces jeunes en colère ont exigé un audit et au cas où les responsables seront coupables, de les enlever afin de mettre en place une délégation spéciale. C’est dans ce contexte l’autorité qu’une commission d’audit préfectorale s’est rendue à Tiro le jeudi, 29 janvier dernier.

Joint au téléphone, l’un des meneurs de ce mouvement de protestation, Kabinet Kaba, Secrétaire administratif de la section du RPG Arc-en-ciel de Tiro explique :

« Ils ont fait l’audit hier. C’est le Directeur des microréalisations, le Directeur préfectoral du plan et un membre de la préfecture qui sont venus. Les recettes propres des deux ans et deux mois, c’est deux cent seize millions huit cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent francs guinéens (216 899 400 fg). Selon eux, (maire et son équipe) ont dépensé cent vingt deux millions quatre cent trente sept mille quatre cent francs guinéens (122 437 400 fg). C’est leur dépense ça selon eux. Le code des collectivités dit que les 60%, c’est pour l’investissement et 40% c’est le fonctionnement. Pour le fonctionnement, c’est quatre vingt six millions sept cent cinquante neuf mille huit cent soixante seize francs guinéens (86 759 876 fg. Leur dépense est plus supérieure par rapport à leur fonctionnement. Ils ont dépensé plus que leur fonctionnement. Ils sont rentrés dans l’investissement en prenant quelques montants. On ne sait pas où sont les 130 139 514 (cent trente neuf millions cinq cent quatorze). Dans le premier montant qu’elle (équipe de la mairie) a fait sortir, ils ont dit qu’ils ont fait l’ouvrage des pistes rurales à huit millions deux cent mille francs guinéens (8 200 000 fg). La population a témoigné sur place que cela est archi-faux. Parce que les pistes rurales qui sont au village ici ont été élaborées par les districts centraux avec la contribution de la population. Donc, nous avons compris que le mandant est faux et archi-faux. Nous voulons que les médias de Faranah se déplacent pour venir parce que les gens ne veulent pas la vérité. Nous venons vers les médias pour nous sortir de ce trou. Nous voulons le développement de notre village. Les dépenses dites ne sont pas contrôlées et ne sont pas réelles. La commission d’audit a relevé les chiffres. Elle (commission d’audit) a dit qu’il y’a une autre mission en route, on les attend. On est content avec les recettes là. Ils ont menti dans les dépenses, il n’y a pas eu d’investissement aussi et la population n’est pas d’accord pour leurs dépenses. Après avoir finalisé les opérations, on ne veut pas des gens comme ça là. Est-ce qu’on peut accepter des gens comme ça ? Un patriote ne peut pas accepter ça. Nous demandons à l’autorité supérieur de faire une délégation spéciale », a t-il lancé.

De son côté, le préfet de Faranah, Elhadj Ibrahima Kalil Keita, a félicité les jeunes manifestants, avant de les inviter du calme et de rester calme pour rechercher la vérité afin de savoir qu’est-ce qui s’est réellement passé. Pour lui, il reste à savoir si la dépense a été faite ou si la dépense a été bien faite.

Lanciné Keita, depuis Faranah