Faranah : les jeunes des quartiers Tonkolonko 1 et 2 investissent la rue…

Après avoir passé quelques jours dans le noir , les jeunes des quartiers Tonkolonko 1 et 2 étaient dans les rues ce samedi 10 septembre 2022. Du rond-point de Tonkolonko en passant par le rond-point central de la ville via la direction de l’EDG pour atteindre le carrefour central de la préfecture avant de rallier le bloc administratif de la mairie, les manifestants munis de pancartes scandaient : » EDG ZÉRO « .

Interrogé, leur porte-parole, Maama Koulibaly a expliqué le motif de leur manifestation : » Nous sommes sortis ce samedi pour exprimer nos souffrances dans la desserte de courant de nos quartiers Tonkolonko 1et 2. Nous sommes très négligés dans ce cadre. On dirait que nous, nous ne sommes pas au compte de de Faranah. Si c’est notre tour , il coupe le courant à 22 heures. Il y a de cela une semaine, on ne reçoit pas le courant. C’est raison pour laquelle nous sommes venus informer la commune que si on ne gagne pas le courant d’ici le dimanche, lundi nous serons dans la rue. »

Au nom de l’ équipe communale, le Directeur commercial de la Jeunesse de Faranah Fodé Aboubacar Kouyaté a confié ceci: » l’autre jour, les femmes de ces quartiers voudraient investir la rue mais on les aurait convaincues , elles ont annulé leur manifestation. Aujourd’hui, c’est les jeunes qui sont sortis . Nous leur demandons de rentrer et de nous envoyer une délégation pour qu’on puisse échanger avec l’EDG. Déjà l’EDG avait fait un communiqué dans les radios pour informer la population de cette situation. Nous demandons à ces jeunes de se ressaisir, ce n’est pas par la violence qu’ on règle un tel problème. «

Pour sa part , le Directeur de l’EDG de Faranah, Karfala Sylla a jouer à l’apaisement: » Il y a quelques jours, j’ai informé mes chefs hiérarchiques de la situation de carburant. Ensuite, jai fait passer les communiqués dans toutes les quatre stations de radio de la place pour informer la population sur la situation dans laquelle nous vivons et même les autorités sont informées. Ce matin, j’apprends que les gens sont dans la rue pour réclamer le courant. A l’heure où je vous parle, la citerne qui doit servir les groupes du camp militaire, et les deux Tonkolonko, celui du quartier Aviation et qui est placé à coté de la cour de de l’EDG est au niveau de Maréla. Dès que le véhicule sera là, nous mettrons le carburant dans ces groupes et lancer le courant. J’invite les jeunes à la retenue. Je m’investis et je m’investirai toujours pour le bonheur de Faranah, surtout dans le cadre de l’électricité. «

Lanciné Keita