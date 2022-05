Faranah : les membres du bureau de la chambre régionale de commerce installés

Depuis une vingtaine d’années, la chambre de nationale de commerce de Guinée et ses démembrements traversent une marre de difficultés liées à leurs activités. Pour renverser cette tendance et donner un nouveau souffle à ces chambres, le Ministère du Commerce à travers la chambre nationale du commerce d’industrie et artisanale, entame la redynamisation de ces antennes régionales.

A Faranah, la destinée de la chambre régionale de commerce est désormais conduite par un bureau de huit (8) membres. La cérémonie d’installation de ces membres s’est déroulée ce samedi 07 mai 2022, à la chambre régionale de commerce devant les délégués venus de la chambre nationale de commerce, les autorités de la place ainsi que les responsables des antennes venus des quatre préfectures de la région.

Dans la foulée, le délégué venu de chambre nationale de commerce, Abdourahamane Kaba d’écrit l’objectif de leur mission à Faranah : « Nous sommes à Faranah pour installer le bureau de la chambre régionale de commerce. C’est pour trouver solution aux problèmes qui assaillent le monde de commerce et l’artisanat de la région. C’est aussi dire aux commerçants qu’il n’est plus question de fixer les pris des marchandises de façon fantaisiste. Le bureau doit se mettre au service de ces commerçants et artisans pour mieux servir la population. »

Reconduit à la tête de ce bureau, le président de la chambre régionale de commerce d’industrie et artisanat de Faranah Mohamed Souaré s’est exprimé en ces termes : « Je mesure le poids du travail à accomplir pour atteindre l’objectif. Sur aboutir à un résultat escompté, je tends la main aux commerçants et artisans pour une franche collaboration. Au de-là des actes que nous avons déjà posé, nous envisageons d’en faire plus et organiser des séances de formation pour nos démembrements qui sont dans les préfectures afin qu’ils s’imprègnent des rôles qui doivent jouer. C’est le lieu et le moment pour nous d’exprimer nos sincères reconnaissances à la chambre nationale de commerce et le ministère de commerce qui ont renouvelé leur confiance en nous. »

Au nom de ses pairs des autres préfectures de la région, le délégué de Dabola, Alpha Aboubacar Diallo a exprimé sa satisfaction : « Nous sommes très satisfaits de l’installation de ce bureau. Notre devoir C’est de servir l’interface entre les citoyens et les commerçants. Nous nous engageons à jouer pleinement ce rôle pour le bonheur des citoyens et les commerçants. »

A présent, les regards restent rivés sur le rôle que jouera ce bureau dans l’intérêt supérieur des citoyens et les commerçants.

Lanciné Keita depuis Faranah

