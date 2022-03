Faranah : les missionnaires du CNT en séjour de travail

Les membres du Conseil national de la Transition viennent d’entamer une tournée de dix jours à l’intérieur du pays. Ils sillonnent les collectivités pour écouter les populations à la base et recueillir leurs avis en vue d’établir une meilleure cartographie des aspirations de nos concitoyens.

L’équipe de Faranah est dirigée par la première vice-présidente du CNT, Mme Bangoura Maimouna Yombouno . Dans la matinée du lundi 28 février 2022, cette équipe a effectué des séries de visites de certains notables et religieux de la place avant de se retrouver à la mairie de Faranah. La première vice-présidente du CNT et cheffe de mission, Maïmouna Yombouno, souligne l’objectif de leur mission dans la capitale du Sankaran :

« La mission que j’ai l’honneur de diriger c’est la mission du CNRD. C’est un organe aujourd’hui qui a les prérogatives de l’assemblée nationale, notre parlement alors. Depuis notre installation, le CNRD, en partenariat avec le CNT, a jugé nécessaire de mettre les conseillers en mission pour aller échanger avec nos communautés à la base que vous êtes. Parce que comme vous le savez toujours, la Guinée ne se limite pas à Conakry. Vous avez suivi avec intérêt depuis la prise du pouvoir par le CNRD, son chef colonel Mamadi Doumbouya et tout le comité ont pris le temps, consulter toutes les populations de Conakry, toutes les corporations confondues. Aujourd’hui, nous sommes là, l’objectif principal de notre mission, c’est de venir recueillir vos avis, connaître ce que vous voulez, vos propositions et aussi vos suggestions. Comment vous entendez que cette transition soit menée pour qu’elle soit une transition réussie et inclusive. »

L’équipe va rencontrer les imams de la ville à la grande mosquée de Faranah avant de terminer par l’église. Partout, les citoyens reçoivent des séries de questions portant sur la transition.

Après Faranah, les émissaires du CNT vont se rendre à Kissidougou et terminer par Gueckedou.

Lanciné Keita depuis Faranah