Faranah : les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse

En ce mois de pénitence pour les fidèles musulmans, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse dans la capitale du Sankaran, Faranah.

Interrogée sur la flambée des prix au marché central de la ville, Saran Camara, vendeuse, a laissé entendre :

« avant, on négociait le petit sac de caoutchouc du piment à 30000 FG mais aujourd’hui, cela se négocie à 60000fg. On achetait le kilogramme d’oignon à 6000 FG, à ce jour on l’achète à 8500 FG. Le kilogramme de sucre était à 7000 aujourd’hui c’est 9000 ou 10000 en fonction des lieux. Actuellement, tous les prix sont à la hausse. Nous qui vendons les poissons, nous payons les filets à partir de Bamako et c’est en CFA. Nous rencontrons toutes les difficultés pour avoir le poisson. »

Le président de la Chambre préfectorale de Commerce, Kombon Camara, nous parle des dispositions prises par son équipe. « À ce jour, les prix des marchandises ont grimpé mais malgré ça, nous devons avoir pitié de la population. Nous allons mener des contrôles pour la stabilité des prix. Il ne faut pas que certains commerçants profitent de cette période pour s’enrichir sur le dos de la population. Nous veillerons sur les prix des marchandises chaque jour au marché. Si nous constatons qu’un commerçant a failli à la règle, nous n’allons pas tarder à appliquer la loi. Nous demandons aux commerçants de consentir un sacrifice pour la stabilité du panier de la ménagère en ce mois de pénitence. », a-t-il indiqué. À ce jour, l’autorité communale, soucieuse des difficultés que rencontre sa population, a convoqué une rencontre dans la matinée du mardi 13 avril 2021 dans la salle de réunion de la Mairie. Y ont pris part ; les autorités préfectorales et communales, la chambre de commerce, la direction préfectorale de commerce, le bureau de l’association des boulangers et celui des bouchers. Lors de cette rencontre, les différentes parties concernées se sont mises d’accord sur le prix d’un kilogramme de viande à 30000 FG. Pour le pain, le prix varie selon le volume de la miche.

Lanciné Keita

Tel: 628 464659/ 666071230