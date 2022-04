Faranah : les prix des denrées de premières nécessités font grincer les dents

Malgré les démarches menées par le gouvernement pour soulager la population, certains commerçants font la sourde oreille. Bien que la population se réjouisse de cette démarche gouvernementale cependant, elle reste pour le moment sur sa faim dans certaines préfectures du pays. C’est le cas à Faranah.

Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, le président de la chambre préfectorale de commerce de Faranah Kömbön camara explique : « Nous nous sommes entretenus le samedi dernier avec les commerçants et après des échanges, nous sommes convenus ce qui suit : le sac de 50 kilogrammes de riz paddy se vend à 330 000 fg ; le riz net 290 000 fg ; sac de 50 kilogrammes de farine à 375000 fg ; un bidon de 20 litres d’huile d’arachide à 375 000 fg . Le but de cette réduction est de soulager le panier de la ménagère comme l’a souhaité le président de la transition, colonel Mamady Doumbouya et le président de la chambre nationale de commerce de Guinée ».

Les citoyens de leur côté crient à la hausse des prix au marché comme le soutient Mariame Traoré : « Actuellement le marché devient de plus en plus difficile. Nous on pensait qu’avec l’appui du gouvernement que les commerçants allaient baisser les prix mais c’est le contraire. Un kilogramme de riz paddy se vend à 7000 fg ; le litre d’huile d’arachide s’achète à 20000 fg chez d’autres c’est 22 000 fg ; le kilogramme des petits se vend à 8000f g et qui était vendu à 7000 fg avant le ramadan. Nous demandons à l’autorité d’aider les femmes car nous souffrons beaucoup ».

Malgré les espoirs nourris de part et d’autre pour la baisse des prix des denrées de premières nécessités, le pari n’est encore pas gagné et les citoyens vivent dans l’impasse pour la traversée du mois saint de ramadan à Faranah.

Lanciné Keita, depuis Faranah