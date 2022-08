Faranah : les serpents mordent 13 personnes en 3 mois et en tuent 3, à Kobiköro

Kobiköro, relevant de la préfecture de Faranah, est l’une des sous-préfectures les plus enclavées de la Guinée . A ce jour, les cas de morsure de serpent défraient la chronique dans cette sous-préfecture. Les serpents multiplient leurs offensives contre les habitants et ôtent la vie à certains citoyens . Le dernier cas s’est produit dans la soirée du jeudi 25 août 2022.

Joint au téléphone, notre correspondant basé dans cette localité nous a confié : » La victime Sayon Mansaré âgée de 11 ans etait élève de l’ école primaire Kobiköro centre. Le jeudi , Sayon etait au champ où il cherchait un fagot de bois . C’est au cours de cette activité qu’il a été mordu deux fois par le serpent . Il a couru pour aller trouver sa maman et sa marâtre de l’autre côté du champ et leur a expliqué la scène pendant qu’il saignait au pied. C’est ainsi qu’il a été rapidement pris par sa marâtre et les autres travailleurs qui étaient de la partie pour le conduire à l’hôpital. Mais malgré les efforts consentis par les agents de santé , Sayon ne parlait plus et c’est les salives qui sortaient de sa bouche. Il a été pris pour être conduit chez un guérisseur traditionnel pour enlever les dents du serpent, il a finalement rendu l’âme en cours de route. »

La victime a regagné sa dernière demeure hier vendredi 26 août 2022 à 10 heures à Kobiköro centre.

Lanciné Keita

.