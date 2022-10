Faranah : les taxi-motards expriment leur colère après la mort d’un de leur

Les accidents de la circulation continuent de faire des victimes dans nos villes. Les citoyens de Faranah ne sont pas épargnés de ce phénomène. Dans la soirée du mardi 18 octobre 2022, la collision de deux motos a provoqué la mort d’un taxi -motard au centre-ville de Faranah.

Ainsi, la journée du mercredi, 19 octobre 2020 a été teintée de manifestations par les conducteurs de Taxi-motos à Faranah après la récupération du corps de la victime à la morgue de l’hôpital régional.

Interrogé sur les causes de leur manifestation, le secrétaire général des conducteurs de taxi moto, Bandjou Traoré, s’est exprimé en ces termes : « Hier, nous avons eu un accident mortel. Un de nos conducteurs de taxi-moto a fait une collision avec un mécanicien. Finalement, notre ami a rendu l’âme et le corps est à l’hôpital. L’enterrement a été programmé à 14 heures. C’est pourquoi nous avons mobilisé tous les conducteurs de taxi-motos pour accompagner le corps au cimetière. C’est raison pour laquelle on est en train de se regrouper ici et dénoncer les mauvaises conduites d’engins roulants par certaines personnes. »

A signaler que la victime Gnakoï âgée de 22 ans était mariée d’une femme mais sans enfant.

Lanciné Keita, depuis Faranah