Faranah : l’état des lieux des chantiers du chef de l’Etat

Doter les Guinéens d’infrastructures modernes, telle est l’ambition du Président Alpha Condé. À Faranah, plusieurs infrastructures poussent comme des champignons. Les chantiers de la maison des jeunes, du palais de justice, de la Caisse nationale de sécurité sociale sont entre autres chantiers dont les Faranakas attendent l’inauguration avec impatience. L’ingénieur en charge de la réalisation de la maison des jeunes de Faranah, Aboubacar Bebel Camara, a confié ceci : « À ce jour, nous sommes sur la phase de finition de la maison des jeunes. Nous sommes à 80 % d’exécution des travaux. Nous comptons rendre les clés avant la fête de Tabaski. »

Pour sa part, Sakoba Keita, a, au nom de la SONAPI, nous a laissé entendre ce qui suit: « Depuis qu’on a commencé ces travaux, tout se passe bien. Les matériaux sont là et nous venons de commencer la cour. Les ouvriers travaillent bien, d’autres ont commencé à mettre les plafonds. Et ceux qui font les carreaux vont bientôt commencer. Je lance un appel aux jeunes pour qu’ils viennent travailler. La SONAPI est venue à Faranah pour créer de l’emploi. »

Pour la réalisation du nouveau palais de justice, l’ingénieur en charge de la réalisation de cet édifice a indiqué que c’est un bâtiment à étage. « Actuellement, nous sommes à 50 % de réalisation. C’est un bâtiment de quatre (4) blocs. C’est le problème d’agrégats qui nous fatigue. Nous cherchons les graviers que nous utilisons ici à partir de Gueckedou par le canal des Chinois. Ce chantier avait connu un arrêt et les travaux ont redémarré ça ne fait pas longtemps. En tout cas, nous comptons finir ça en un temps record, parce que nous sommes en train de faire les dalles », explique Thierno Amadou Barry.

Pendant ce temps, le chantier de la Cité du Niger est sur le point d’être achevé, contrairement aux travaux de rénovation et d’extension de l’aéroport de Faranah qui sont actuellement arrêtés pour des raisons inconnues. Aux dernières nouvelles, les travaux du chantier du palais de justice de Faranah sont actuellement arrêtés à cause d’un litige entre le département de la Justice et celui de la Défense.



Lanciné Keita