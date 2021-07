Faranah : l’honorable Bandjou Oularé rend visite aux prisonniers

Pour s’enquérir des réalités et des conditions de vie des prisonniers à Faranah, le député sur la liste nationale de Faranah , l’honorable Bandjou Oularé connu sous le nom de “Prince” a visité hier vendredi 30 juillet 2021 les prisonniers de la commune urbaine de Faranah, en compagnie de certains de ces proches.

Les cellules de la Sûreté régionale, du Commissariat central de police, du groupement de la Gendarmerie territoriale, de l’Escadron mobile numéro 13, de la compagnie de la gendarmerie et la maison centrale ont été visités. Sur l’objectif de cette visite, l’honorable Bandjou Oularé explique :

« c’est un rôle régalien pour les députés de défendre les citoyens. C’est pourquoi j’ai commencé à sillonner les différentes prisons pour voir l’état des prisonniers. À la maison centrale de Faranah, j’ai trouvé une dizaine de prisonniers qui sont gravement malades. J’ai saisi le procureur par rapport à la situation de ces prisonniers malades. Celui-ci a informé le directeur de l’hôpital régional qui, à son tour, a déployé les médecins à la maison centrale pour consulter ces malades. Aujourd’hui, je suis là pour savoir si ces prisonniers ont été visités ou pas. J’ai reçu la confirmation qu’ils ont été visités et l’hôpital a promis de leur apporter des médicaments. Je suis content de l’autorité de Faranah parce que partout où j’ai passé, j’ai constaté qu’aucun de ces prisonniers n’est accusé à tort. J’invite les jeunes de Faranah à éviter les faux problèmes et à s’adonner au travail. »

L’autorité pénitentiaire de Faranah, par le biais du commandant Bekaye Sylla, a remercié le député et sa suite pour cette visite avant de lancer un appel aux citoyens : « cette visite de l’honorable député et sa suite nous va droit au cœur. Nous les remercions infiniment. Nous disons à la population que la prison n’est pas un centre de concentration mais plutôt un centre d’éducation et de réadaptation. Les droits des prisonniers doivent être respectés. La prison doit être l’affaire de tous, c’est un centre de prise de conscience mais on ne souhaite pas que quelqu’un soit là. J’invite la population au respect de la loi et à se méfier de la prison. »

A ce jour, 67 détenus se trouvent à la maison centrale de Faranah. Ils sont poursuivis pour des affaires de drogue, de vol, de viol, de criminalité et d’autres faits contraires à la loi.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah