Faranah : l’institution allemande GIZ apporte un soutien matériel aux structures sanitaires de la région

Des pneus, des téléphones et chaises, c’est la composition du don fait par l’institution allemande GIZ aux structures sanitaires de Faranah. La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi 17 juin 2020 à la Direction Régionale de la Santé en présence des cadres régionaux et préfectoraux.

Pour la circonstance, c’est le Directeur de cabinet du gouvernorat de Faranah Mohamed Lamine Kéita qui a représenté le gouverneur de la région de Faranah. Dans son intervention, il a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur rapport dans la lutte contre le COVID-19 en Guinée.

« Au nom de Monsieur le gouverneur de Faranah en mission à Conakry, nous ne pouvons que remercier les partenaires financiers et techniques de tout l’apport qu’ils nous ont apporté depuis l’apparition de cette maladie la COVID-19. Grâce à eux, nous sommes en train d’éradiquer cette maladie petit à petit. Depuis très longtemps, la Direction Régionale de la Santé de Faranah est soutenue par des partenaires gigantesques qui ont toujours pensé à soutenir financièrement et moralement dans le cadre de l’éradication de cette maladie au niveau de la région de Faranah. Si aujourd’hui nous bénéficions de 60 pneus, 40 chaises et des téléphones androïdes, vraiment c’est un apport que le gouverneur apprécie et félicite les partenaires et leur réaffirme que ces matériels seront utilisés à bon escient par les Directeurs Préfectoraux de la Santé et le Directeur Régional de la Santé qui sont les bénéficiaires. Grâce au Président de la République le Professeur Alpha Condé, la Guinée est en train de bouger, la Guinée est en train de lutter contre cette pandémie, la Guinée est en train de faire face à son destin et nous vaincrons cette maladie », dit-il.

Pour sa part, le Directeur Régional de la Santé de Faranah, Elhadj Fanta Mady Condé s’est réjoui de ce don avant d’inviter les agents de santé à fournir assez d’efforts pour vaincre cette maladie.

« Il s’agit d’un don très très précieux que la GIZ vient d’offrir aux structures sanitaires de la région administrative de Faranah. C’est un don à portée historique. C’est venu à un moment où nos véhicules souffrent de problèmes de pneus. Avec les multitudes missions que nous effectuons dans la région de Faranah, ça va être un ouf de soulagement pour nous. Nous demandons aux partenaires de nous venir en aide à tout moment et nous suivre dans nos activités. C’est la GIZ qui a fait ce don à la région de Faranah. C’est un honneur pour nous de remercier solennellement ce partenaire qui a jugé nécessaire de nous assister à ce moment difficile dont les ressources se font rares, mais ils ont eu le courage de nous assister. Nous leur promettons que nous utiliserons ces matériels à bon escient. Je demande aux agents de santé de redoubler des efforts pour éradiquer la COVID-19 dans la région administrative de Faranah », dira-t-il en substance.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

Tél : 628 464 659