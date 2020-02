Faranah : marche de soutien des enseignants en faveur du président Condé et du Oui à la Constitution

Ils étaient plusieurs centaines d’enseignants à sillonner la ville de Faranah pour exprimer leur soutien aux idéaux du président Alpha Condé. C’est l’école primaire Sallé Laye Samoura qui a été le point de départ des caravaniers. Ces caravaniers sont passés par le carrefour Kamandiabiya, puis le carrefour de la douane, la gare routière puis les alentours de l’ISAV avant de rallier la maison des jeunes où ils ont prononcé des discours. C’est L’association des enseignants chercheurs pour le soutien au professeur Alpha Condé, antenne Faranah qui a organisé cette marche de soutien. Au nom de cette association, Yawa Manoh, enseignante à l’école primaire Mondlane a, dans son discours, motivé l’organisation de la marche de soutien.

« Considérant les grandes réalisations à travers tout le pays; considérant la modernisation, le rajeunissement et la féminisation de l’administration; considérant les grandes innovations intervenues dans le système éducatif ; Prenant acte du don de milliers de table bancs aux différentes écoles, de notre préfecture par le président de la République le professeur Alpha Condé, don qui impulse l’enseignement et prouve à suffisance le souci qu’a le Président de la République de prendre à bras le corps la situation de la jeunesse en général et celle des élèves en particulier. C’est au regard de tout ce qui précède que la direction préfectorale de l’éducation de Faranah en collaboration avec l’association des enseignants chercheurs pour le soutien au Professeur Alpha Cond”AESPAC” a organisé la présente marche de soutien à la nouvelle constitution et l’organisation des élections législatives. Pour la réussite, nous clamons haut et fort ; Oui, à la nouvelle constitution ; Oui, à l’organisation des élections législatives », dit-elle.

De son côté, le parrain du directoire de campagne du RPG Arc-Ciel de Faranah Moussa Condé Tata Vieux a laissé entendre : ‘’ce samedi, 22 février, les enseignants de tout bord et de tous corps confondus de Faranah, se sont tous mobilisés pour faire une marche de soutien au professeur Alpha Condé et à la nouvelle constitution. Au cours de cette marche, les citoyens dans les quartiers sont venus s’ajouter aux caravaniers pour exprimer leur reconnaissance aux efforts des enseignants. Ces enseignants ont parcouru près de sept kilomètres et s’engagent à faire le rabattage, ce qui veut dire qu’ils sont prêts à assumer leur responsabilité ».

Pour sa part, le Directeur Préfectoral de l’Education de Faranah Sayon Didi Oularé, visiblement très ému de la mobilisation, a remercié les enseignants pour les efforts louables pour le soutien aux idéaux du président de la République le Professeur Alpha Condé.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah