Faranah. Mise en place du RSU : 181 agents enquêteurs retenus pour le ciblage des ménages indigents (liste)

Le fonds de Développement social et de l’indigence (FDSI) remercie tous les candidats qui ont été présélectionnés, pour la discipline, le sérieux et l’importance qu’ils ont observés pendant les quatre jours de formation des agents enquêteurs pour le ciblage des ménages et personnes indigents pour la mise en Place du Registre Social Unifié RSU dans la Région Administrative de Faranah.

Par la même occasion le FDSI remercie également les autorités de la région Administrative de Faranah pour l’accueil réservé à sa délégation et compte entièrement sur elle pour l’accompagnement des agents enquêteurs dans les ménages afin d’avoir des données de qualités pour doter de la Guinee d’un Registre Social Unifié RSU et robuste.

Après donc quatre jours de formation, le tout sanctionné par un test final, la liste des 181 agents enquêteurs retenus pour le ciblage des ménages indigents dans la Région Administrative de Faranah est disponible sur ce lien suivant:👇

https://drive.google.com/file/d/1_XpNPSaL2rRzJYKuj2Tu4v_FMsYaNVgX/view?usp=sharing

