Faranah : plusieurs œuvres de développement réalisées par ‘’Génération Espoir »

Créée en 2012 avec le nom « Association des Jeunes Ressortissants et Amis pour le Développement de Faranah (AJRADF)’’, cette jeune corporation juvénile changea de nom pour être appelée en 2015 « Génération Espoir de Faranah ». Depuis cette date, elle met ses efforts en exergue pour œuvrer dans le sens de l’unité, cohésion et le développement de la capitale de Sankaran.

En trois ans d’activités, elle a réussi à doter Faranah des arcs de triomphe qui surplombent sur les routes de Faranah-Mamou, Faranah-Kissidougou et Faranah-Dabola. A ces réalisations, s’ajoute la prise en charge des prestations de sept (7) groupes traditionnels, treize vedettes accompagnées par le groupe standard d’Ansoumane Camara « Petit Condé », le groupe de l’artiste Sayon Camara et du Bembeya Jazz.

La présence de Fodéba Isto Keira, secrétaire général du Ministère des Sports et de la Culture avec son podium et des instruments de dernière génération conçus pour des spectacles de haut niveau. Pour conférer un caractère exceptionnel, autorités et population ont marqué leur présence dans les différentes cérémonies.

Ce mardi 13 Août 2019, avant l’inauguration des arcs de triomphe de Ballayani sur la route de Dabola et celui de Tindö sur la route de kissidougou en haut desquels se trouve l’effigie de feu Ahamed Sekou Touré, père de la nation guinéenne, la Génération Espoir de Faranah a reçu les autorités de Faranah dans la salle de réunion du CECOSE.

Après le souhait de bienvenue de Oumar Camara, le vice-président de Génération Espoir de Faranah a, dans son allocution, laissé entendre : « La présence parmi nous ici de ces hauts cadres de l’administration guinéenne témoigne plus clairement leur attachement indéfectible à nos idéaux de développement de notre chère préfecture Faranah et leur reconnaissance aux sacrifices consentis par la Génération Espoir avec le soutien inconditionnel des autorités administrative et communales de Faranah. Que ces hauts cadres trouvent ici l’expression de notre remerciement, gratitude et de notre engagement à soutenir les initiatives pour l’émergence de notre pays, qui est la vision de son excellence Professeur Alpha Condé président de la République. Ce jour mardi 13 août 2019, restera à jamais gravé dans le panthéon de nos souvenirs s en République de Guinée en général et dans les annales des l’histoire de Faranah. Car, les filles et fils de Faranah résidents comme ressortissants de la même génération ayant les objectifs convergents unis main dans la main pour une préfecture forte et prospère. L’histoire retiendra désormais que les filles et fils de Faranah, regroupés dans leurs diversités, sont parvenus à l’unité d’action, à cultiver la paix et la cohésion sociale entre eux. Cela s’est materilisé aujourd’hui par une forte mobilisation des filles et fils de Faranah à l’occasion de la grandiose réception des événements culturels et l’inauguration des deux arcs de triomphe. Nous restons convaincus que cette forte mobilisation n’est pas un fait au hasard, mais plutôt un symbole d’unité d’action entre les filles et fils de Faranah dans la ferveur autour d’une Génération qui a fait preuve de responsabilité et d’engagement pour l’atteinte de ses objectifs assignés des trois dernières années marquant son passage au cercle », a souligné Sory Oularé.

Au nom des autorités administratives de Faranah, le gouverneur de la région administrative de Faranah Monsieur, Sadou Keita s’est réjoui des actes posés par la Génération Espoir de Faranah. « Je me réjouis de ces œuvres de cette jeune association car, elles s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la politique du président de la République le Professeur Alpha Condé. A faire constat sur la vie sociale de Faranah, vous verrez que les 68% de la population vivent dans l’extrême pauvreté. Si les filles et fils de Faranah se sont regroupés autour d’un idéal commun, celui de développement de Faranah. Moi en tant que première autorité administrative de la région, cela me réjoui à plus d’un titre. Je m’engage à soutenir inconditionnellement toute activité de cette jeune association allant dans le sens de l’unité et le développement de Faranah. »

En attendant, les cérémonies de mamaya continuent de mobiliser les différents groupes féminins (sères) de Faranah et un sacrifice est prévu ce mercredi 14 août 2019, pour l’unité, la cohésion et le développement à Faranah.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

+224 628 464 659