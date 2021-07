Faranah. Souadou accouche et continue le BEPC : “je ne veux pas perdre l’année”

Malgré les fatigues et les ennuis de la grossesse, Souadou Camara âgée de 20 ans et élève de la 10ème année au collège 2 de Faranah n’a pas baissé les bras pour affronter les épreuves du brevet d’études du premier cycle.

Le lundi 26 juillet 2021, elle s’est rendue à son centre d’examen à l’école primaire Aviation pour affronter les épreuves.

Après Mamou, Macenta et Kankan, Souadou Camara de Faranah a elle aussi accouché d’un joli garçon avant de poursuivre son BEPC.

La maman du nouveau-né, Souadou Camara, nous a confié ceci : « après le centre d’examen, j’ai commencé à ressentir les douleurs vers 23 heures. Avec l’aide des parents et des voisines, j’ai accouché à 4 heures du matin à la maison. J’ai passé l’année à fréquenter l’école et à réviser les leçons. Je ne veux pas perdre l’année. C’est pourquoi je me suis rendue ce mardi matin dans mon centre d’examen pour affronter les épreuves. Actuellement, l’Inspecteur régional de l’Education par intérim de Faranah, Fodé Bangaly Condé , le gouverneur et leurs collaborateurs ont instruit les médecins de prendre soin de moi. »

Souadou Camara, mariée et âgée de 20 ans, poursuit les épreuves du BEPC au centre Aviation avec le PV 2692, école d’origine collège 2 de Faranah . Elle tient à tout prix à décrocher son brevet mais sollicite l’aide de l’autorité compétente.



Lanciné Keita, correspondant à Faranah