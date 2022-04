Faranah : tenue de la réunion annuelle du comité violence basée sur le genre et mutilation génitale féminine

Dans le cadre de l’organisation de la réunion annuelle du comité régional MGF/VBG de la région administrative de Faranah pour l’accélération de l’abandon des MGF/M et ME, le Ministère de l’Action Sociale s’est doté des plans stratégiques nationaux contre les MGF et mariage d’enfant.

En application de ce document, l’inspection régionale de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables de Faranah a inscrit parmi ses priorités les activités de la coordination afin que les membres puissent évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour promouvoir l’abandon des Mutilations génitales Féminines/Excision et Mariage d’enfant à travers des comités de VBG avec l’appui de Heath Focus à travers le financement de la GIZ.

Ce mercredi 13 avril 2022, quarante six (46) participants des différentes couches socioprofessionnelles venus de Dabola, Dinguiraye et Faranah centre se sont réunis dans la salle de conférence de l’ISAV de Faranah. L’inspecteur régional par intérim de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables de Faranah, Mamady Mory Nabé parle l’objectif de cette rencontre :

« Nous avons mis en place des structures qui s’occupent de la situation des enfants et des enfants victimes d’abus ou d’arbitraire. Ces structures ont travaillé pendant des moments , ainsi, il est question de se rencontrer pour échanger sur les activités déjà réalisées, ce qui reste à réaliser et pourquoi ça n’a pas été réalisé, quels sont les problèmes rencontrés dans la réalisation de ces activités ? »

Poursuivant son intervention, Mamady Mory Nabé a lancé : « Nous demandons aux citoyens de collaborer avec les services de sécurité pour assurer la sécurité de nos enfants en dénonçant des personnes qui s’entêtent pour violenter leurs femmes ou leurs enfants ou en brimant les droits de ceux-ci. Partout il y aura le mauvais agissement contre ces couches vulnérables, nous demandons au citoyens d’informer la gendarmerie ou la justice , la préfecture ou appeler le 128 même si tu n’a pas d’unité. »

Représentant le gouverneur de la région administrative de Faranah en mission, Salif Camara, attaché du cabinet au gouvernorat de Faranah a laissé entendre : « Toute la population sait que nous vivons sous le pouvoir du colonel Mamady Doumbouya celui à dans son discours programme exprimé sa volonté que la justice soit notre boussole. En ce qui concerne les cas dd de viol et autres, que personne ne se rende justice. Il y a des services compétents sensés de régler ces situations. Des qu’on constate des faits d’abus ou de brimades à l’encontre d’une femme ou d’un enfant faites recours aux services compétents qui vont enquêter la situation pour pouvoir agir selon les règles de l’art. »

Ce participant, Imam Mohamed Lamine Touré a exprimé son sentiment par rapport à cette réunion : « La tenue de cette réunion pour parler les mauvais agissements qui entravent dangereusement la vie de nos femmes et enfants. Ça, c’est une bonne initiative. Partout où les femmes et les enfants sont protégés, ce pays aspire du bonheur et partout où ces couches ne sont pas protégées ce pays va toujours aspirer du malheur. Le prophète de la religion que nous entretenons est issue d’une femme et si nos responsables s’engagent aujourd’hui à protéger ces femmes et enfants, cela un acte salutaire que nous accompagnerons avec joie »

Lanciné Keita depuis Faranah

628 464 659