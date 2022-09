Faranah : touché par un camion, mis dans une charrette pour l’hôpital, le vieux meurt…

Le stationnement anarchique sur les emprises de nos voiries continue avec son cortège de malheur.

L’accident de la circulation d’hier lundi, 19 septembre 2022 en est une parfaite illustration.

Aux environs de 18 heures, un camion qui était stationné pour débarquer les marchandises, a dérapé avant de faire des victimes.

Informées de la situation, les autorités de la place se sont rendues sur les lieux pour toucher du doigt la réalité.

Présent sur le lieu d’accident, le Directeur préfectoral de la Jeunesse de Faranah, Mohamed Lamine Camara, a confié ceci: « J’étais assis au bord de la route et je causais avec mon général de l’administration. Ce camion est venu, il nous a un peu dépassés et il s’est garé. Le chauffeur a même créé un petit embouteillage avant de se garer. Les deux chauffeurs qui étaient dedans sont descendus et ils ont mis des briques en ciment sous les pneus pour les caler. Ils se sont déplacés. Quelque 5 à 6 minutes après eux, le camion est descendu pour atteindre ce magasin et un vieux mendiant. La victime a été mise dans la charette pour l’hôpital. Je ne peux rien dire sur son cas. »

Mamady Condé, la victime, appelé N’Fabâ est originaire du village de Bantoun et était âgé d’une soixantaine d’années. Il s’en va en ne laissant derrière lui ni femme ni enfant.

Lanciné Keita depuis Faranah.