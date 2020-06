Faranah : un accident de la circulation fait un mort à Nialia

En cette période d’hivernage, les accidents de la circulation deviennent de plus en plus récurrents dans la préfecture de Faranah surtout avec les motocyclistes. Généralement ils viennent des zones rurales roulant à tombeau ouvert. C’est le cas de cet accident de la circulation qui a eu lieu dans la matinée du lundi 1er juin 2020 entre Nialia centre et le district de Kamara, à 22 kilomètres de Faranah centre sur la nationale Faranah – Kissidougou. Bilan : un mort, un blessé et les deux motos endommagées.

Joint au téléphone par le correspondant de Mediaguinee à Faranah, le président du district de Kamara, Lansana Bérété explique : « J’étais assis devant ma porte vers 10 heures 30 minutes, j’ai été appelé au téléphone qu’un de mes citoyens a subi un accident entre Nialia et Kamara. Quand j’ai pris le véhicule pour partir, je me suis rencontré avec le sous-préfet de Nialia. Je lui ai expliqué et ensemble nous nous sommes rendus sur les lieux et effectivement nous avons trouvé que c’est vrai. Mais le constat est que le motard Sanili qui quittait Nialia, roulait à tombeau ouvert. Quand il s’est croisé avec le vieux Koumagbè Sayon Oularé qui était sur la moto TVS 100, il avait complètement quitté sa trajectoire. Il est venu racler le vieux, et les deux sont tombés. Quand on venait la victime Koumagbè Sayon Oularé ne parlait pas et remuait difficilement ses membres. C’est ainsi qu’on les a tous embarqués pour l’hôpital de Faranah mais malheureusement le vieux Koumagbè Sayon est décédé en cours de route. Il a été inhumé le même jour au cimetière de Kamara. Quant au deuxième motard, il a été admis à l’hôpital de Faranah pour des soins. »



La victime Koumagbè Sayon Oularé a pendant un bon moment été président de district de Kamara. Il laisse derrière lui deux veuves et plusieurs enfants.

Selon nos sources, l’excès de vitesse et le non-respect du code de la route seraient à l’origine de cet accident.

Lanciné Kéita, correspondant à Faranah

628 464 659