Faranah : un accident de la circulation fait un mort et des blessés à Maréla

En Guinée, les accidents de la circulation sont souvent fréquents surtout en fin d’année. Après la tragédie de Kindia, la route a encore tué hier lundi 28 novembre 2022 à Faranah dans la sous-préfecture de Maréla située à 90 kilomètres de Faranah centre.

C’est un minibus transposant 11 passagers de Faranah pour Conakry qui s’est renversé à la rentrée de Maréla ôtant la vie à une fille dont l’âge varie entre 8 à 9 ans. On note également trois blessés et des dégâts matériels importants. La crevaison d’un pneu de devant serait la cause de cet accident.

Joint au téléphone, Ibrahima Sory Camara, chargé des conflits du syndicat des transports de la confédération des travailleurs de Guinée à Maréla nous explique : ‘’À ma connaissance, j’ai été appelé par téléphone entre 10 à 11 heures m’informant d’un accident. Automatiquement, je me suis rendu sur les lieux. J’ai trouvé qu’un minibus qui avait à son bord 11 personnes s’était renversé. Ce véhicule a été chargé à Faranah pour se rendre à Conakry. La crevaison d’un pneu de devant serait à l’origine de cet accident. Sur place, une fille de 9 ans est morte, le pied d’un autre jeune a été cassé, parmi les deux apprentis, la colonne vertébrale de l’un a été dérangée et l’autre a été grièvement blessé. À cela s’ajoute un important dégât de matériels des passagers. Nous avons transporté d’urgence les accidentés au centre de santé de Marela pour les premiers soins. Après le constat posé par la gendarmerie de la sécurité routière, nous avons admis le corps et tous les accidentés à l’hôpital régional de Faranah.

Selon un agent de la sécurité routière, le taux d’accidents de circulation demeure élevé en Guinée à cause du manque et de la mauvaise qualité des infrastructures routières, cumulé à l’incivisme et l’ignorance des mesures de sécurité par les conducteurs.

Lanciné Keita depuis Faranah