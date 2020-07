Faranah : un citoyen se fait voler sa moto en l’espace de 3 minutes

Après avoir emporté des téléphones androïdes et accessoires dans la nuit de lundi à mardi 14 juillet 2020 au quartier Tonkolonko 2, les voleurs viennent d’emporter la moto d’un citoyen de la commune urbaine, ce jeudi 16 juillet 2020 à la gare routière.

Sur les circonstances de ce vol la victime Aladji Saïdou Diallo explique : « Je suis venu le matin vers 9 heures à la gare routière. J’ai garé ma moto de marque Sanilli leader. Je suis allé dans un bar-café juste à côté pour payer le café. Je n’ai même pas fait 3 minutes, à mon retour j’ai trouvé que ma moto n’est pas là-bas. J’ai demandé aux conducteurs de mototaxi et la vendeuse de riz qui sont là-bas, ils m’ont dit qu’ils n’ont vu personne prendre ma moto et qu’ils ne portaient aucune attention sur cet engin. J’ai déplacé un autre conducteur de mototaxi, nous sommes allés vers l’aviation puis vers le camp mais malheureusement on ne l’a pas retrouvé. »

Poursuivant, la victime a lancé un appel : « Je lance un appel aux forces de sécurité et les personnes de bonne volonté de m’aider à retrouver ma moto. Je ne suis qu’un pileur de feuilles de manioc, je n’ai rien et j’ai une famille. Je demande à tout le monde de m’aider. »

Lanciné Kéita, correspondant à Faranah