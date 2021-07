Faranah : un corps sans vie retrouvé au secteur Koumbassayah

Cette découverte macabre a eu lieu hier jeudi 29 juillet 2021 aux environs de 14 heures. Sur le corps de la victime, on remarquait des traces de sang au niveau de la tête et le visage. La victime est Daniel Kamano et son corps a été retrouvé nu avec des traces de sang partout au niveau de sa tête.

Sur les circonstances de la découverte de ce corps , Sékou Kandé, propriétaire du champ explique : « Ce matin au environs de 10 heures, mon jeune frère Abdoulaye qui travaille dans notre champ m’a appelé pour me dire qu’hier vers 19 heures qu’il a trouvé les habits, une lunette, une paire de chaussure et un pantalon auprès de nôtre champ, mais qu’il n’a vu personne. Ce matin donc, nous nous sommes rendus là-bas effectivement et on a trouvé ces choses là en place. Je lui ai dis de ne pas toucher. C’est ainsi que j’ai informé le chef de secteur qui, à son tour, a informé les autorités qui nous ont donné l’ordre de voir dans l’eau et finalement ont a puis sortir le corps d’un vieux. »

Fondue en larme, la sœur de la victime Mme Hélène Kamano était inconsolable, et elle nous raconte comment elle s’est séparée avec son grand frère défunt : « Je suis dans la tristesse aujourd’hui suite a la mort de mon grand frère Daniel Kamano. Mon frère, quand il prend l’alcool, il blague avec les jeunes du quartier. Hier nuit on était ensemble vers 19 heures. Chaque nuit avant de sortir, il a l’habitude de venir me rencontrer. Après avoir l’entretenu vers 20 heures, je suis rentrée pour me coucher. Mais d’habitude, chaque jour, il se réveil à 5 heures du matin et dès 6 heures, c’est lui même qui me réveil chaque matin. Mais aujourd’hui, je ne lui ai pas vu jusqu’à 8h. J’ai demandé les enfants s’ils ne l’ont pas vu ce matin ? ils ont dit qu’ils ne l’ont pas vu et finalement, moi je suis allée au marché pour étaler mes condiments. C’est vers 13 heures qu’on m’a appelé pour me dire de venir à la maison et ont m’a annoncé son décès. Je m’en remets à Dieu. C’est lui seul que j’avais comme frère, mais c’est ce que Dieu a voulu. »

A noter que la victime était chauffeur de profession et âgée de 60 ans.Il est originaire de Kissidougou dans Brouadou. Après le constat par la croix rouge, le corps a été remis aux parents pour l’inhumation.

Lanciné keita, depuis Faranah