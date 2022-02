Faranah : un corps sans vie retrouvé dans le fleuve Niger

La saison sèche suit son cours normal et le volume d’eau diminue dans le lit du Niger. Les citoyens profitent de cette occasion pour se baigner et laver leurs habits. Mais souvent, ces citoyens sont victimes de noyade. Hier vendredi 18 février 2022, un corps sans vie a été retrouvé dans le fleuve Niger séparant le quartier Aviation du reste de Faranah. Le président de la jeunesse du quartier Aviation revient sur les circonstances de cette découverte.

« J’ai été informé ce matin par le secrétaire général de la commune Fodé Saloun Samoura qu’un corps sans vie est retrouvé au fleuve. Je me suis rendu sur les lieux avec mes collègues. Sur place, nous avons trouvé les responsables de la commune, les membres du tribunal de première instance de Faranah, le chef de quartier et les agents de la protection civile. Le procureur de la république près le tribunal de première instance de Faranah a ordonné à ce que les agents de la Croix-Rouge repêchent le corps. Nous avons vu que c’est un homme d’une vingtaine d’années mais son identité reste inconnue. Ce corps était en état de putréfaction. On ne pouvait pas l’identifier. Le corps a été mis à la disposition de la jeunesse pour son inhumation. C’est ainsi que nous l’avons enterré sur la rive du fleuve sur ordre du procureur », a-t-il expliqué.

Poursuivant son intervention, notre interlocuteur a lancé un appel : « Nous lançons un appel aux riverains afin qu’ils veillent sur les enfants. Ceux qui ont des parents qui souffrent de troubles mentaux, ils n’ont qu’à veiller sur eux. C’est pendant les saisons sèches qu’on enregistre souvent les cas de mort dans ce fleuve. Nous devons être prudents. »

Ces dernières années, les cas de noyade deviennent très récurrents dans le fleuve Niger à Faranah. La question qu’on se pose est de savoir quelles mesures seront prises par les autorités compétentes pour freiner ces cas de noyade dans le fleuve Niger.

Lanciné Keita, depuis Faranah