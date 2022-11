Faranah : un enfant de 4 ans meurt écrasé par le tricycle de son père

Le destin vient d’alarmer un père de famille à Faranah. Il s’agit de Mamoudou Touré, domicilié au quartier Aviation, précisément à Kourouköno.

Ce dimanche, 20 novembre 2022, un père de famille a involontairement ôté la vie à son garçon de 4 ans à l’aide d’un tricycle. Sous le choc, Mamoudou Touré parle la cause de la mort de son fils : « tout ce que je peux dire c’est Dieu qui a voulu ainsi. Le matin, j’ai pris ma moto je voulais sortir mais je ne savais pas que l’enfant était dedans. Lorsque j’ai démarré, l’enfant est tombé et la moto a marché sur sa tête et il a rendu l’âme. Il s’appelle Bakary Touré ».

Pour sa part, le chef du dit quartier Kaba Kourouma de préciser: « le matin, j’étais a un lieu de sacrifice j’ai été appelé par un citoyen qu’un père de famille a tué accidentellement son fils. J’ai immédiatement informé le Secrétaire général de la commune urbaine de Faranah qui, à son tour, a informé la police et nous nous sommes rendus sur les lieux. On a trouvé que l’enfant est décédé mais l’explication qui nous a été donnée est que l’enfant était sur la moto tricycle, c’est de là-bas il est tombé et son papa ne savait pas que la moto est montée sur lui. C’est ce qui a été la cause de sa mort. »

La victime a regagné sa dernière demeure ce dimanche même aux environs de 11 heures.

Lanciné Keita depuis Faranah