Faranah : un Guinéen résident aux USA s’investit dans l’agriculture, des jeunes renoncent aux mines et à l’immigration

‘’Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons’’. Voici que cette phrase du chef de l’État guinéen tombée déjà dans de très bonnes oreilles. C’est dans cette optique qu’un Guinéen résidant aux Etats-Unis d’Amérique a créé une entreprise agricole dénommée « Coopérative Mafou, Agriculture Management « .

À ce jour, cette entreprise vient de s’installer dans le district de Sansambou situé à 25 kilomètres de Faranah-centre grâce à la chambre nationale d’agriculture et son démembrement préfectoral de Faranah.

Le chef de cette coopérative agricole Kémo Condé a lié ses motivations par une volonté d’atteindre l’autosuffisance alimentaire en Guinée.

« Cette coopérative porte le nom du fleuve Mafou qui fait la limite entre Faranah et Kouroussa. Après la création de cette coopérative, j’ai rencontré le ministre de l’agriculture et plusieurs hautes personnalités du pays pour leur parler de mon entreprise et les ambitions que je nourries pour le peuple de Guinée dans le domaine agricole. Cette coopérative est venue uniquement pour l’agriculture et mettre en exergue de nouvelles expériences pour le développement de l’agriculture en Guinée. L’ambition que je nourris présentement pour mon peuple, c’est n’est pas de satisfaire convenablement la nourriture de ma famille mais conduire à l’autosuffisance alimentaire. Nous voulons organiser les jeunes en groupements et coopératives agricoles pour que Faranah soit une zone industrielle agricole et qu’on ait des usines pour le riz, le maïs, le manioc ainsi que tous les fruits qui sont chez nous et qui sont transformables. Si Dieu le veut bien, nous réaliserons assez de potagers pendant la saison sèche. Le gouvernement guinéen a beaucoup fait pour nous soutenir mais nous l’invitons à nous appuyer davantage pour atteindre nos ambitions », a-t-il expliqué.

Le président de la chambre préfectorale d’agriculture, visiblement très ému a salué cette initiative de Kèmo Condé et invité les éleveurs de biens cadrer bataille pour éviter des problèmes.

« Nous saluons la chambre nationale d’agriculture. La politique du président de la république, le Professeur Alpha Condé est de soutenir les agriculteurs. Depuis l’arrivée de « Mafou agriculture », nous sommes très impressionnés par la qualité de ses prestations. La qualité de la superficie déjà aménagée fait naitre assez d’espoir dans nos cœurs. C’est un acte patriotique que ceux-ci viennent de poser. Les rendements de ce champ feront profiter au district qui l’abrite, mais aussi Faranah-centre et pourquoi pas la Guinée ? Cependant, tous les éleveurs qui sont là, n’ont qu’à encadrer leurs bœufs. Si un bœuf détruit une partie de ce champ, nous allons saisir l’animal en question et le remettre à l’autorité compétente et la loi sera strictement appliquée », a dit Elhadj Issa Kouyaté.

Sur le terrain, cette nouvelle entreprise agricole permet déjà à plusieurs jeunes du district de Sansambou de renoncer à leur départ pour les zones minières mais aussi à l’immigration clandestine. Désormais cette couche juvénile compte s’investir dans les travaux agricoles de l’entreprise ‘’Mafou » pour leur bien-être.

Les efforts de la coopérative « Mafou » visibles sur le terrain car, plus de 20 hectares sont aménagés pour la campagne agricole de cette année et les variétés de riz utilisées sont le riz flottant et le CK 90.

Lanciné Keïta, correspondant régional à Faranah

+224 628 464 659