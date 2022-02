Faranah : un incendie d’origine inconnue ravage 4 ateliers de menuiserie et leurs contenus

Les phénomènes d’incendie continuent d’alarmer les citoyens à Faranah et environnants. Ateliers de menuiserie, plantations et cases ne pas épargnés. Dans la nuit du jeudi 03 au vendredi 04 février 2022, un incendie s’est déclaré au quartier Faranah-Koura où quatre ateliers de menuiserie et leurs contenus sont partis en fumée.





Albert Millimono, conducteur de taximoto, revient sur le sinistre : « Hier, je rentrais à la maison après le travail. C’est à la rentrée de la maison, vers 3 heures 49 minutes, que j’ai vu la flamme à côté de l’ ISAV. Je suis allé voir réellement ce qui se passe. J’ai poussé des cris pour que les gens viennent mais impossible. Ainsi, je suis allé au service de la protection civile et je leur ai expliqué la situation. Ces sapeurs-pompiers se sont présentés sur le lieu et ont commencé à éteindre le feu. »



L’une des victimes, du nom de Sayon Keita, nous a confié ceci : « J’étais couché. À 4 heures du matin, on m’a réveillé m’informant que notre atelier a pris feu. Quand je suis venu, j’ai trouvé que tout était réduit en cendres. Les sapeurs-pompiers ont tout fait mais impossible. Il y a ici quatre ateliers, avec 20 maîtres menuisiers. Seulement cinq d’entre eux n’ont pas de machines. Machines, bois, meubles tout est parti en fumée. Dans mon atelier par exemple, les commandes que les Chinois m’ont faites ( plus de 10 lits, 3 armoires, 20 tables) et chez mes amis, il y a plus de 200 portes, plus de 100 armoires quisont calcinées. Nous nous en remettons à la volonté de Dieu. »



Poursuivant son intervention, Sayon Keita plaide : « Nous demandons au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de nous aider, sinon nous ne savons plus à quel saint se vouer. Il y a 6 machines de 15 millions, des machines de 5 millions et d’autres ont toutes été calcinées. Si on ne nous aide pas, on se demande comment payer nos créanciers et faire vivre nos familles », a t- il lancé.



Ces derniers temps, le phénomène d’incendie devient de plus en plus récurrent dans la région de Faranah. Dans l’intervalle de deux semaines, 26 cases et leurs contenus sont partis en fumée à Kourou Könkön, dans Kissidougou, 2 cases à Faranah-centre, 2 autres dans le district de Sèköra relevant de la commune rurale de Beindou, une plantation de 4 hectares à Magna, commune urbaine de Faranah. A ceux-ci s’ajoute cet incendie qui vient de ravager 4 ateliers de menuiserie dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 04 février 2022. Pour l’ heure, les origines de ces incendies restent inconnues. Ce qui fait couler beaucoup de salive à Faranah.

Lanciné Keita depuis Faranah