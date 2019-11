Faranah : un adolescent trouve la mort dans un accident à Doumbafè

Encore la route fait couler des larmes à Faranah. Dans la matinée du mardi, 19 novembre, vers 9 heures 30 minutes, un accident de la circulation a ôté la vie à un adolescent, dans le district de Doumbafè relevant de la sous-préfecture de Banian, préfecture de Faranah.

La victime Laye Mara dit « Sallah », fils de feu Yosseh Kêmö et de Woria était élève, faisait la sixième année après son échec l’année dernière au certificat d’études primaires l’année dernière.

Joint au téléphone, le président de district de Doumbafè, Aly Badra Dabo a confié : « Dimanche dernier, un motard a failli accidenter quatre enfants devant l’école coranique qui se trouve à quelques 500 mètres à l’entrée du village. C’est ainsi que les citoyens on décidé de mettre une dos d’âne dans cet endroit. Ce mardi matin donc, ce garçon a quitté Sindjan Sokourala . Et nous avons appris qu’il venait à vive allure. C’est ainsi qu’il est venu cogner le dos d’âne et il été catapulté devant avant de tomber. Sa tête a été fracturée. Dès qu’on a reçu l’information, nous nous sommes rendus sur les lieux ensuite, nous avons informé les autorités compétentes. Sur ordre de celles-ci, la victime a été conduite dans une clinique mais vu l’état de la victime, ces agents de la santé nous ont dit que ce cas dépasse leur compétence. C’est ainsi que nous l’avons pris pour l’envoyer rapidement à Faranah mais très malheureusement, il a rendu l’âme entre Doumbafè et Tito. Sur instruction des autorités, son corps a été remis à sa famille pour son inhumation. »

A noter qu’à Faranah, les accidents de moto ont endeuillé plusieurs familles ces derniers temps et ces accidents sont dus à des excès de vitesse, au non respect des codes de conduite et à la non maîtrise de l’engin.

Lanciné Keita, depuis Faranah

+224 628 464 659