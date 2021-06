Faranah : un malade mental ôte la vie à son frère dans le district Sansankö

Les habitants du district de Sansankö, dans la préfecture de Faranah ont été endeuillés par cet acte meurtrier d’un malade mental dans la nuit du vendredi à samedi 12 juin dernier, aux environs de 21 heures.

La victime Moriba Traoré, âgée de 30 ans a été tuée par son grand-frère, Layba Traoré, âgé 35 ans . Après l’acte, le bourreau est venu se présenter au président du district de la dite localité avec son couteau imbibé de sang. Attristés par la nouvelle, les citoyens de Sansankö se sont déchaînés pour lyncher Layba Traoré. Il a fallu le concours du président du district qui a immédiatement appelé la commune qui, à son tour, a envoyé une délégation avec la sécurité pour calmer la situation. Malgré tout, la case du présumé a été incendiée.

Fodé Camara, chargé des questions domaniaux à la commune urbaine de Faranah était parmi l’équipe dépêchée à Sansankö par le maire de la commune urbaine de Faranah. Il nous a confié : « Effectivement, hier à partir de 22h 59mn, j’étais déjà au lit, un conseiller de la commune du nom d’Amara Kouyaté m’a appelé pour me dire qu’il y a eu un décès à Sansanko. On s’est retrouvé chez le vice-maire, Manty Mamadi Camara et j’ai été choisi pour partir avec la sécurité. Selon les informations reçues, c’est son jeune-frère (victime) là qui s’occupait de lui (le présumé) sur la restauration et ils s’amusaient un peu. C’est dans l’un de ces circonstances qu’il a tué son frère. Et il est parti se présenter au président du district couteau en main soit disant que c’est quelqu’un qui a voulu l’agresser et lui à son tour, a répliqué…. »

Elhadj Manty Mamady Camara, 3è vice-maire de la commune urbaine de Faranah a, au nom du maire, Oumar Camara indiqué : « A notre surprise, nous avons appris les nouvelles de ce meurtre au cours du quel un jeune du district de Sansanko aurait donné la mort à son frère (…) Au nom de Monsieur le maire de la commune urbaine de Faranah, de venir présenter au frère du défunt, à tous les parents du défunt, à la population de la commune entière, nos condoléances les plus attristées. Les enquêtes sont en cours parce que l’autorité communale a saisie les services compétents de la sécurité. A la minute où je vous parle, l’assassin est à la disposition du commissariat central de Faranah où les enquêtes vont être engagées. Donc nous retenons qu’il y a eu meurtre dans le district de Sansanko. Au nom de Monsieur le maire, au nom de tous les conseillers de la commune urbaine de Faranah, au nom des services techniques de la sécurité, au nom de Monsieur le préfet, au nom de l’administration publique, nous remettons le corps à la famille éplorée pour les dispositions idoines”, nous a-t-il confié.

Aux dernières nouvelles, l’auteur de ce crime crapuleux est dans les mains du commissariat central de la police de Faranah et la police s’abstient de tout commentaire sur ce dossier en attendant la fin des enquêtes.





Selon nos sources, cet acte n’est pas le premier cas du présumé. Il aurait tué sa maman il y a de cela 10 ans à cause du repas.





Lanciné Keita, depuis Faranah