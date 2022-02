Faranah : un militaire tire sur deux jeunes et les blesse

À Faranah, les récréations nocturnes deviennent de plus en plus inquiétantes à cause de l’insécurité. Dans la nuit de dimanche à lundi, un militaire a tiré sur deux jeunes au quartier Dandaya, secteur Founkama à la devanture de la boîte de nuit Kamaldine. Il n’y a pas eu de perte en vies humaines mais on note deux cas de blessés.

L’une des victimes, du nom de Lounceny Camara, chauffeur de profession, nous explique : » nous avons remporté l’élection des syndicats des transporteurs de Faranah et nous avons organisé une soirée dansante à Kamaldine. Nous sommes restés là-bas, ce militaire est venu rentrer à 2 heures du matin. Ils lui ont demandé ce qu’il est venu faire ici. Il a dit qu’il est venu pour consommer un peu. Il a dit qu’il fait partie du groupement des forces spéciales de Conakry. Les portiers lui ont dit que toute personne qui n’est pas de la corporation syndicale ou chauffeur n’est pas admise dans cette boîte pour cette soirée récréative. L’auteur de ce crime est rentré dans la boîte. Quelque temps après, les portiers sont venus le chercher mais ce militaire ne voulait pas sortir. Ainsi, de discussion en discussion, le militaire s’est attaqué au jeune portier. Il ( militaire ) a fait sortir le fusil T T 30 pour tirer sur le jeune. Comme j’étais à côté d’eux, je me suis saisi du fusil. Dès qu’il a tiré, j’ai été atteint par la balle au niveau du pied et mon ami a été blessé au niveau du ventre. Il a fui laissant son arme derrière lui. Nous avons pris ce fusil jusqu’à l’arrivée du commandant de la gendarmerie. On l’a recherché mais en vain. Nous avons donné le fusil au commandant de la gendarmerie. Celui-ci nous a envoyés à l’hôpital et le militaire en question est allé se présenter à la gendarmerie. Depuis que le commandant aussi nous a quittés hier soir, on ne l’a pas vu d’abord. Ce sont nos parents qui s’occupent de nous pour l’instant et aucune autorité de la place ne s’est présentée ici. »

Lounceny Camara a par la suite lancé un appel aux autorités : » Nous demandons aux autorités de contrôler les militaires . Eux qui ont pour tâche d’assurer notre sécurité si eux continuent à tirer sur nous les populations, on ne sait vraiment pas où donner de la tête. Ils ne sont pas recrutés pour tirer sur nous. Nous demandons aux autorités de sanctionner l’auteur de cet acte à la hauteur de sa forfaiture. »Pour le moment, ces personnes atteintes par la balle ( Lounceny Camara et Mamadou Diallo) sont hors du danger et les regards restent rivés sur les autorités compétentes pour prendre des mesures contre le militaire mis en cause.

Lanciné Keita depuis Faranah