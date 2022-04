Faranah : un orage a causé plusieurs dégâts dans le district de Koratou

Situé à 15 kilomètres de Banian, son chef-lieu de la sous-préfecture, le district de koratou vient de subir un coup dur de la calamité naturelle. Dans la soirée du mercredi 06 Avril 2022, un orage a causé plusieurs dégâts dans cette localité. Destruction d’arbres et maisons sont entre autres phénomènes enregistrés dans ce district.

Joint au téléphone par notre correspondant, le porte-parole du bureau de district de Koratou, Diaforéba Camara nous a confié : « ce vent a commencé vers 19 heures et qui fut terminé par une violente tornade. Nous n’avons eu aucun moyen de s’échapper. Au total 35 habitations dont 25 maisons en tôle et 10 cases ont vu leurs toitures écroulées à terre et d’autres transportées loin. Les victimes, faute de moyens, passent la nuit à la belle étoile ».

Poursuivant son intervention, le porte-parole du bureau de district a sollicité l’aide du gouvernement et des personnes de bonne volonté : « nous prions le gouvernement et les personnes de bonne volonté de nous aider. Nous n’avons aucun moyen. Parmi les victimes, beaucoup sont du troisième âge. Bientôt l’hivernage va se présenter et si ces habitations restent comme çà. C’est tout une armada de problèmes auxquels nous serons confrontés. Pour éviter donc le pire nous demandons au gouvernement et personnes de bonne volonté de nous aider pour l’amour de Dieu ».

Dans ces dernières années, la préfecture de Faranah s’est heurtée à plusieurs calamités parmi lesquelles les feux de brousse, d’incendie, le réchauffement climatique ainsi que les orages dévastateurs.

Lanciné Keita depuis Faranah

+224 628 464 659