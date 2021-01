Faranah : un présumé voleur de motos mis aux arrêts par les citoyens de Magna

Le vol de motos refait surface à Faranah. Si les voleurs de motos ont réussi leur mission au cours de l’année 2020, dans la commune urbaine, pour l’année 2021, ces malfrats n’entendent pas baisser le bras.

Après tant de communiqués diffusés sur les antennes des radios de la place relatifs aux vols de motos, voici qu’un jeune vient d’être arrêté avec une moto volée dans le district de Magna centre situé à une dizaine de kilomètres de la commune urbaine de Faranah.

Sur les circonstances de l’arrestation de ce présumé voleur de moto, le président de la jeunesse de Magna Salon Traoré precise :

« Ce lundi soir, après la prière de 16 heures, ce jeune homme est venu sur une moto TVS. Il s’est dirigé dans la case d’un citoyen disant aux enfants qu’il veut se reposer. Quelques minutes après, vient le concessionnaire qui lui posa des questions sur son identité mais en Vain. Ainsi, le concessionnaire s’est saisi de lui et le conduit chez moi. Nous lui avons posé des questions aussi son identité mais il nous donnait des fausses identités. Nous avons vérifié la moto et nous nous sommes rendus compte que cette moto a été volée et qu’elle appartient à un conducteur de taxi-moto. Nous avons appelé un responsable de la corporation des taxis-moto pour nous aider à retrouver le propriétaire de cet engin avec des preuves et lui, nous allons lui mettre à la disposition de la loi », explique t-il.

Aux dernières nouvelles, ce présumé voleur de trouve à la compagnie de la gendarmerie pour des fins d’enquêtes et la moto a été remise au propriétaire.

Lanciné Keita, depuis Faranah