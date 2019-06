Faranah : un vent violent fait un mort et d’importants dégâts à Doumbafè

Les calamités naturelles et les phénomènes météorologiques ne cessent d’endeuiller le district de Doumbafè. Dans la soirée du lundi, 17 juin, aux environs de 20 heures, une pluie torrentielle accompagnée d’un vent violent a coûté la vie à une femme et a causé plusieurs dégâts. La victime du nom de Bamba Fofana âgée de 60 ans a trouvé la mort dans sa propre chambre.

Sur les circonstances de sa mort, un témoin du nom de Sékouba Mansaré de préciser : « dans la nuit du lundi 17 juin, c’est un vent violent qui a fait des dégâts importants dans notre localité. Il faisait 20 heures quand ce vent a commencé a soufflé. 14 habitations ont été endommagées. Certaines maisons ont été décoiffées et d’autres ont vu leurs murs effondrés. Une personne a trouvé la mort par suite d’effondrement de murs. Nous avons informé les autorités de Bania y compris le sous-préfet Sonty Sékou Touré et le maire de la commune rurale de Bania. Ils sont venus et nous avons assisté à l’inhumation de la défunte Bamba Fofana ensemble ».

Pour sa part, le patriarche du district de Doumbafè Karifa Diawara a demandé l’aide aux bonnes volontés et aux autorités locales. « Le sinistre dont nous sommes victimes nous a complètement dépassé. Nous avons perdu l’un de nous. Nos maisons sont tombées et d’autres sont décoiffées et nous ne savons plus à quel saint se vouer.

Nous demandons aux personnes de bonne volonté et aux autorités de nous venir en aide. Les dégâts matériels enregistrés sont innombrables ».

En attendant, la population de Doumbafè passe la nuit à la belle étoile.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

