Faranah. Une candidate au CEP accouche et revient en salle d’examen: « je ne voulais pas perdre l’année »

Faranah, à l’image des autres préfectures de la Guinée, a lancé les épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année ce lundi, 6 juin 2022.

À l’ecole primaire Edouardo Chivambo Mondlane, l’un des plus grands centres de la préfecture, M’Mahawa Cissé candidate à cet examen a accouché le deuxième jour de l’examen.

S’exprimant sur la situation, le délégué du centre Aboubacar Ténin Oularé a laissé entendre : « hier, pendant les épreuves d’histoire le directeur de l’école est venu m’informer qu’une des candidates qui fait la salle 13 de mon centre vient d’accoucher d’une fille. Après l’accouchement, elle est revenue pour continuer les évaluations, je me suis rendu dans leur salle pour m’enquérir de son état de santé, je l’ai trouvée en bon état, sereine, je lui ai apporté des conseils pour remonter son moral et je lui ai fait comprendre que ça n’a pas commencé par elle donc de garder son sang froid et continuer ses évaluations. J’ai demandé au surveillance de prendre soin d’elle au cas où elle manifeste des douleurs de m’informer pour que les dispositions soient prises »

La candidate M’mawa Cissé décrit la circonstance dans laquelle elle s’est retrouvée : « J’ai commencé les examens en état de famille, hier pendant que j’étais dans la salle d’examen, j’ai commencé à sentir des douleurs et j’ai demandé à ce qu’on informe ma mère. Entre-temps, ma maman est venue et m’a envoyée à l’hôpital. C’est là bas que j’ai accouché d’une fille. Après l’accouchement j’ai sollicité revenir en classe pour terminer les évaluations parce que je ne voulais pas perdre l’année vu les efforts que j’ai fournis pour arriver à ce niveau. Tout s’est bien passé. J’ai bien composé et je sors très confiante quant à mon admission à cet examen. Tout va bien au niveau de mon état de santé. Je souhaite bonne chance à tous les candidats de notre centre ».

Au centre Mondlane, 557 candidats dont 249 filles ont passé les épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année au compte de l’année 2022.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

