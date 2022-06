Faranah : une femme foudroyée…

Les grandes pluies continuent d’arroser la préfecture de Faranah. Cependant, cette saison hivernale cause aussi des dégâts matériels importants, voire des pertes en vies humaines.

Dans la soirée du lundi 13 juin 2022, la foudre a ôté la vie à une femme dans le secteur Sanamossayah relevant du district de Fria Beindougou dans la sous-préfecture de Passayah, située à 70 kilomètres de Faranah centre.

Joint au téléphone par le correspondant de Mediaguinée à Faranah, Thierno Sèkhou Camara, citoyen de Sannamossayah décrit les circonstances dans lesquelles ce drame s’est produit :

« La victime Tady Foret Keira a quitté le champ ce soir vers 17 heures. Elle est partie voir sa vache qui souffrait des maux d’yeux. À son retour, quand elle se trouvait juste à côté d’un manguier, ça a coïncidé au grondement de tonnerre. C’est ainsi qu’elle est tombée et le sang coulait de ses oreilles. C’est son jeune frère qui quittait chez lui et qui l’a trouvée à terre et qui a alerté les gens. Au moment où les gens venaient, elle avait déjà rendu l’âme. »

À Faranah, la saison pluvieuse cause souvent d’énormes pertes matérielles et humaines aussi bien dans la commune urbaine que dans les zones rurales. Une situation qui plonge les citoyens dans une mare de désolation.

Lanciné Keita depuis Faranah

+224 628 464 659