Faranah : une femme voilée tente d’enlever un enfant au quartier Abattoir 1

Les opérations d’enlèvement d’enfants se multiplient en Guinée. Souvent les auteurs de ces actes ignobles se voilent pour accomplir leurs salles besognes. Faranah, la capitale de Sankaran n’est pas épargné à ce phénomène.

Dans la soirée du vendredi 26 août 2022, Ousmane Camara âgé de deux ans et demi a été sauvé d’une tentative d’enlèvement au quartier Abattoir 1. La maman adoptive de la victime, Madame Camara Fatoumata Camara explique la scène :

« Il y a deux ans et demie qu’un individu est allé jeter ce garçon devant ma porte quand son cordon ombilical n’était même pas coupé. Ce jour on a tout fait pour retrouver sa maman mais en vain. L’hôpital et les autorités concernés ont été saisis de la situation. Finalement, l’autorité m’a donné le bébé pour l’adopter. De ce jour à maintenant là, l’enfant est chez moi comme mon propre fils. Mais tout dernièrement, il y a une femme voilée qui vient souvent chercher l’enfant pour l’envoyer mais Dieu aidant, elle n’a pas réussi d’abord. Elle est à sa troisième tentative. Pour cette dernière épreuve, elle est venue voilée avec un taxi-motard. A quelques mètres de l’enfant, elle est descendue de la moto et demander au taxi-motard de prendre l’enfant et l’envoyer pour qu’elle puisse partir avec la victime. C’est ainsi que ma jeune sœur qui se trouvait juste à côté aurait demandé le taxi-motard si l’enfant l’appartient. En réponse, celui-ci soutient qu’il a été mandaté par la femme voilée qui se trouvait en face. Pendant que l’enfant se dirigeait vers le taxi-motard, ma jeune sœur est venue se saisir de l’enfant et a couru pour aller me chercher. Avant qu’on arrive ils (taxi-motard et la femme voilée) étaient déjà partis. »

Poursuivant son intervention, Fatoumata Camara a lancé : « Je demande à tous les parents de bien veiller sur leurs enfants. Cette femme peut avoir ses complices dans d’autres lieux. Je demande les forces de sécurité de mener des enquêtes pour traquer cette femme et ses complices. »

Lanciné Keita depuis Faranah

