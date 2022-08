Faranah : une fille chute dans un puits et trouve la mort

La victime Simity Touré, âgée de 6 ans, a trouvé la mort hier mercredi 10 août 2022 dans le district de Soungbanya, une localité située 57 kilomètres de Faranah-centre, relevant de la sous-préfecture de Passayah.

Joint aù téléphone, l’oncle paternel de la défunte, Laye Gbèlè Camara, nous a confié ceci : « Nous étions tous assis quand Simity s’est levée pour aller puiser de l’eau dans le puits. Brusquement nous avons entendu des cris . Le temps pour nous de voir ce qui lui est arrivé, elle a glissé et est tombée dans le puits. Nous nous sommes rapidement dirigés vers le puits pour la sauver mais très malheureusement nos efforts ont été vains. On l’a repêchée dans le puits mais elle était dans un coma profond et c’est ce qui a causé sa mort. »

Fille de Dantily et de Tiranké Ciré Camara, la victime Simity Touré a regagné sa dernière demeure le même jour à Soumgbanya.

Lanciné Keita depuis Faranah