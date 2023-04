Faranah : une fillette de 3 ans retrouvée morte dans un puits

La noyade vient d’arracher une fillette à l’affection de ses parents. L’acte s’est produit hier mercredi 19 avril 2023 aux environs de 14 heures au quartier marché 1.

La victime Finah Oularé, âgée de 3 ans, a quitté son père pour une promenade. Malheureusement, le destin a conduit la victime vers le puits où elle a trouvé la mort par noyade.

Sur les circonstances de ce décès, Mamady Oularé, père de la victime explique : “Finah était assise avec moi. Quelque temps après, sa soeur m’a dit qu’elle part pour se tresser. Je leur ai conseillé de bien faire attention aux motards et surtout de ne pas dépasser chez madame Mara. C’est ainsi qu’elle est partie avec sa soeur. Entre-temps, elle est venue en courant me disant qu’elle a envie de boire. Son grand-frère lui a donné de l’eau et elle a étanché sa soif. Je lui ai dit de se coucher au lit mais elle a insisté de rejoindre sa grande soeur. C’est ainsi qu’elle partit se noyer dans ce puits. C’est une autre fillette qui a découvert son corps dans le puits. Celle-ci croyant que c’est une poupée, a informé les gens qu’il y a une poupée dans le puits. A l’arrivée des gens, il a été constaté que c’est un corps sans vie qui se trouve dans le puits. C’est ainsi que les autorités compétentes ont été informées”.

Après le constat, les autorites ont donné le corps à la famille pour son enterrement.