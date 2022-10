Faranah : une mission de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique expose ses programmes de bourse à l’ISAV￼

Dans le cadre du renforcement des relations entre la Guinée et les États-Unis et de l’offre d’une opportunité de bourse aux étudiants guinéens, les émissaires de l’ambassade des États-Unis ont exposé ce mercredi 26octobre 2022 leurs programmes et leur vision. Sur le perron de de cette rencontre on notait la présence des autorités administratives de la place et celles de l’ ISAV.

Sur les raisons de cette rencontre, Alexander Hunt explique : » On est là pour vous côtoyer dans le cadre du renforcement des liens d’amitié entre les États-Unis et la Guinée, mais particulièrement vous parler de nos programmes. Ce sont des programmes qui offrent des opportunités incroyables aux étudiants et aux professionnels guinéens, étudier et de se former auprès des experts de renommée mondiale aux États-Unis. Ils offrent des opportunités aux participants de voyager gratuitement et parfois de vivre aussi gratuitement aux États-Unis. Ils vous donnent l’occasion de partager votre connaissance avec les Américains et les participants du monde entier. Ce sont des expériences qui changent la vie. »

S’exprimant au nom des autorités administratives de Faranah, le gouverneur de région Boundouka Condé a lancé ceci: « Cette visite vient à point nommé pour nos étudiants qui cherchent à élargir leur champ de connaissance dans les domaines divers et variés. A travers cette présence, l’ambassade d’Amérique mise sur l’avenir de nos enfants. Il vient de le démontrer par la construction de la bibliothèque à N’Zérékoré et ici à travers les échanges qu’ils vont donner, vous allez comprendre combien de fois l’ambassade tient aux échanges entre la Guinée et les États-Unis dans le cadre des études. Je remercie les États-Unis de cette initiative. Nous sommes entièrement à votre disposition pour faciliter votre travail dans la région. »

Au nom du personnel et étudiants de l’ISAV de Faranah, Pr Fodé Keita a exprimé son sentiment : « Nous nous réjouissons de cette coopération Guinée- États-Unis. Déjà, notre institution est dotée d’un programme d’enseignement en anglais. Ce programme permet à nos étudiants de se perfectionner en anglais et avoir des opportunités de voyager pour davantage enrichir leurs connaissances et leurs relations. Nous souhaitons que ces programmes soient pérennes pour permettre à d’autres jeunes de profiter. »

C’est par la remise des livres à la Direction du lycée Dandaya de Faranah que la mission de ces émissaires de l’ambassade des États-Unis a pris fin à Faranah.

Lanciné Keita, depuis Faranah