Faranah : une tornade cause d’importants dégâts dans la commune urbaine

L’hivernage s’annonce avec ses cortèges de bonheur et de malheur dans la capitale de Sankaran. Cependant, ces premiers signes de manifestation créent l’inquiétude et la désolation chez bon nombre de familles dans la cité. La tornade qui s’est abattue sur Faranah dans la soirée du jeudi 12 mai 2022, n’est pas restée sans conséquence.

Abattoir et Aviation sont les quartiers les plus touchés. Dans ces quartiers, certaines habitations ont été décoiffées, des branches d’arbres se sont écroulées, des fils et poteaux électriques endommagés. Cette victime, Doussou Camara du quartier Tonkolonko, parle de sa détresse :

« Moi j’ai perdu mon mari et j’ai des enfants. Pour nourrir ceux-ci, je vais dans les marchés hebdomadaires. Je suis restée au village Massiramoribaya ce vent a soufflé et a enlevé la toiture de la maison que je me suis débrouillé à construire. Et une partie du mur s’est écroulée. Je demande l’aide au gouvernement et aux personnes de bonne volonté. »

Au quartier Aviation, l’imam Fodé Amadou Fofana a vu la toiture de sa maison emportée : « Après la prière de 20heures, cette pluie accompagnée de vents violents a commencé. Pendant que j’étais avec ma famille à la maison, le vent a pris la toiture pour la jeter de l’autre côté. Nous sommes actuellement sans abris et je demande l’assistance aux personnes de bonne volonté. »

Au nom des sinistrés de son quartier, Kaba Kourouma, président dudit quartier a pour sa part martelé : « Les dégâts causés par cette pluie dans notre quartier sont énormes. Les fils électriques sont coupés, les arbres et les maisons se sont écroulés, deux poteaux de haute tension qui assurent l’alimentation du quartier en courant électrique ont été endommagés. Beaucoup d’habitations (maisons et cases ont été décoiffées). Nous tendons la main aux autorités et personnes de bonne volonté afin d’assister ces victimes qui sont actuellement dans une situation de détresse. »

Même son de cloche pour les victimes des quartiers Abattoir 1 et 2 qui ont également vu les toitures de leurs maisons emportées par le vent.

Lanciné Keita depuis Faranah

+224 628 464 659