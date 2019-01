Fatou Badiar graciée : ‘’je remercie le président de la République. Je prie Dieu également qu’il en soit de même pour AOB’’ (Me Béa)

A l’occasion du nouvel an, le président Alpha Condé a gracié lundi plusieurs dizaines de détenus dont Fatou Badiar Diallo, condamnée en juillet 2013 à 15 ans de réclusion dans l’attaque du domicile privé du chef de l’Etat à Kipé, en banlieue de Conakry. Joint par Mediaguinee, ce mardi, l’avocat de dame Fatou Badiar, Me Salifou Béavogui s’est réjoui de cette grâce du président Condé à l’endroit de sa cliente. Il a ensuite imploré Allah qu’il en fasse de même pour le commandant Alpha Oumar Diallo ‘’AOB’’, présenté comme le cerveau de l’attaque du 19 juillet 2011

“C’est la joie et le remerciement de monsieur le président de la république pour avoir accepté de gracier notre cliente madame Fatou Badiar et deux autres. Et je prie Dieu également qu’il en soit de même pour le commandant AOB, c’est mon souhait”, a réagi Me Béa.

Donc pour le moment, poursuit l’avocat, ‘’je pense que c’est un beau cadeau pour le collectif qui a toujours défendu madame Fatou Badiar. Je ne peux que remercier Dieu. Je suis très content. Et je remercie aussi madame Fatou Badiar et les deux autres pour leur courage, leur sens élevé d’honneur”.

Parlant de l’état de santé de sa cliente, Me Salifou Béavogui, a indiqué qu’aux dernières nouvelles, “c’est très fragile”.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22